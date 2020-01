Het nieuwe jaar brengt waarschijnlijk snel een nieuw gemeentebestuur in Buren

Buren gaat stadhouderloos het nieuwe jaar in, maar waarschijnlijk niet voor lang. Formateur Sander van Alfen laat doorschemeren dat er deze week mogelijk een akkoord is voor een nieuwe coalitie tussen zijn Gemeentebelangen, PCG en CDA.

Sinds de coalitie begin oktober viel, is er formeel geen gemeentebestuur in Buren. Fractievoorzitter van de grootste partij en formateur Sander van Alfen laat maandagavond op de nieuwjaarsreceptie doorschemeren dat die periode nu waarschijnlijk snel afgesloten is. 'Het vordert goed, ik hoop later deze week verder nieuws te kunnen brengen.' Of dat een akkoord betekent? 'Daar ga ik wel vanuit. De onderhandelingen gaan goed.'

Beluister hier de reportage:

'Uitdagingen genoeg'

Hoog tijd, vindt Evert Opdeijn, die met de energie coöperatie eCo Buren winnaar is van de Buurzaamheidsprijs. 'Ik vind het jammer dat Buren al een aantal maanden geen college heeft', zegt hij. 'Er liggen uitdagingen genoeg. De hele regio is bijvoorbeeld bezig met energietransitie. Buren kan niet achterblijven. Dat geldt ook voor de zorg: er zijn een hoop terreinen waar we actief in moeten zijn.'

Van Alfen kijkt vol vertrouwen naar het oppakken van al die taken in 2020. 'Broedende kippen moet je niet storen, maar we zijn druk bezig en ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. We hebben goede ideeën, als partij en de gemeenteraad an sich ook. Die gaan we proberen uit te rollen en een nieuw coalitieakkoord biedt daar weer allerlei kansen toe.'

625 jaar stadsrechten

Opdeijn is ook voorzitter van jubileumcomité Buren 625: de gemeente viert dit jaar met allerlei activiteiten dat er 625 jaar stadsrechten zijn. Te beginnen met een nieuwjaarsreceptie, afgesloten met professioneel vuurwerk. 'Het is teveel om op te noemen wat we allemaal gaan doen', vertelt hij.

'Daarvoor hebben we ook een website die steeds geactualiseerd wordt. We sluiten aan bij bestaande activiteiten en er zijn allerlei nieuwe initiatieven waar mensen aan mee kunnen doen. Buren bruist en het is zonde als je er een slaapstadje van maakt.'

Vrijwilliger van het jaar

Vrijwilliger van het jaar werd mevrouw Thea van Eeden. Zij is bijna 78, maar rijdt nog altijd op de dierenambulance omdat ze 'lekker bezig wil blijven'. Daarnaast is zij actief als vrijwilliger bij zorgcentrum Oranjehof in Buren en bij wildopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel. Uit handen van burgemeester Jan de Boer kreeg ze een kristallen peer, de oorkonde en een geldbedrag van 500 euro.

'Heel bijzonder', reageert Van Eeden. 'Een hele eer, ik ben er stil van.' De Burense doet al dat vrijwilligerswerk niet voor de eer. 'Ik doe het omdat het leuk, mooi werk is.' Haar wens voor het nieuwe jaar: 'Lekker druk bezig blijven'.