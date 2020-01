'Roofkunst' moet terug naar Joodse familie

Vijf jaar geleden vroegen erfgenamen van Herbert Gutmann de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap al om in totaal veertien stukken Meissen-servies terug te geven. De stukken maken onderdeel uit van de Rijkscollectie en liggen behalve in Het Loo ook in het Rijksmuseum en het Zuiderzeemuseum.

Gedwongen veiling

De Restitutiecommissie heeft onderzoek gedaan naar de herkomst ervan en concludeert dat het servies tot 1934 eigendom was van Herbert Gutmann. De Duitser werd door de nazi's vervolgd vanwege zijn Joodse afkomst. Hij zou onder het naziregime zijn gedwongen zijn kunstcollectie te veilen, waaronder de veertien serviesstukken.

De Nederlandse Staat heeft het servies weliswaar op 'reguliere wijze' verworven, maar volgens de commissie weegt het belang van de erfgenamen zwaarder dan dat van de huidige eigenaar.

Sauskommen en borden

In Apeldoorn gaat het om twee sauskommen waarop Maarssen en Loenen zijn afgebeeld. Ook vijf borden met daarop huis Vegvliet in Breukelen, het VOC-huis in Delft, de Catharijnepoort in Utrecht, de Lutherse kerk in Medemblik en de stad Leiden moeten worden teruggegeven.

De stukken liggen nu in een depot, omdat het paleis dicht is voor een verbouwing. Een woordvoerder kan nog niet zeggen wat er met het servies gaat gebeuren. 'De stukken blijven in Apeldoorn tot we daar meer over horen.'

Een deel van het servies dat moet worden teruggeven. Foto: Restitutiecommissie