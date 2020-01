Veteraan compleet in shock na vuurwerkknal: 'Ik was meteen terug in Bosnië'

Een vuurwerkverbod? Omroep Gelderland vroeg dinsdag wat haar publiek vindt. Volgens Jan Willem van Zeitveld uit Tricht is dat geen gek idee. Hij kwam begin december in een behandelcentrum voor veteranen terecht, omdat hij in shock raakte nadat er een zware vuurwerkbom achter zijn rug afging. De veteraan heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS), opgelopen tijdens de Bosnische Burgeroorlog.

Van Zetveld stond begin december in het weiland zijn pony's te verzorgen. De beesten kalmeren hem, wanneer hij zich wat minder voelt. 'Plots werd er achter mijn rug een stuk vuurwerk gegooid. En als ik onverwachts een knal hoor, of het nou een zware of lichte is, ben ik meteen terug in Bosnië. Dan gaat alles gelijk op zwart en weet ik even niet wat ik doe. Of het nou hard de wei uitrennen is, of heel boos worden, ik maak het op dat moment niet mee.'

De trigger was zo heftig voor hem, dat hij vijf dagen is opgenomen in een behandelcentrum. 'Ik sloeg echt even op tilt, dus ik heb daar een time-out gehad.'

Afgrijselijke taferelen

De burgeroorlog woedde tussen 1992 en 1995, Van Zetveld ging er in 1994 naar toe. Daar zag hij afgrijselijke taferelen, waardoor hij chronische PTSS kreeg. 'We werden onderweg beschoten, we kwamen langs doden die al wekenlang in de bermkant lagen en zagen platgebombardeerd huizen', blikt Van Zetveld terug. Inmiddels is de veteraan vijf jaar in behandeling bij een speciaal traumacentrum voor veteranen.

Vuurwerkverbod?

'Vuurwerk op oudejaarsavond gaat goed, want ik weet dat er dan vuurwerk wordt afgestoken', vertelt Van Zetveld. Wordt het afgestoken op een andere dag, kan dat dus een verkeerd effect hebben op de gemoedstoestand van de veteraan.

Daarom vindt hij een vuurwerkverbod nog niet zo'n gek idee, al kan hij siervuurwerk tijdens de jaarwisseling toch ook wel waarderen. 'Gelukkig kan ik nu na een aantal jaar weer buiten staan met oud en nieuw om zelf van het vuurwerk te genieten.'