15 jaar burgemeester van Wageningen, de stad gaat Geert van Rumund missen

'Eens is het wel mooi geweest', met die woorden kondigde burgemeester Geert van Rumund (63) maandagavond zijn vertrek aan. Na 15 bewogen jaren, legt hij november dit jaar het burgemeestersambt neer. De stad gaat haar burgervader missen, vertellen Wageningse politici.

'Toen hij zei dat hij wegging, ging er echt een schok door de zaal', zegt raadslid Monique Heger (CU). Van Rumund staat volgens Wageningse gemeenteraadsleden bekend als een betrokken burgemeester en verbinder die met humor aan het roer van de stad staat.

Opvolger Pechtold

De verwachtingen waren bij het aantreden van Van Rumund in 2005 hoog. Zijn ambitieuze voorganger Alexander Pechtold (D66) was vertrokken naar politiek Den Haag en Wageningen was - na een periode van politieke verschuivingen - toe aan rust.

Van Rumund werd die stabiele factor in het gemeentebestuur, inmiddels al bijna 15 jaar lang. 'Hij wilde geen grootse en meeslepende dingen doen', zegt Jan Willem Kamerman (PvdA). 'Maar verbindingen leggen. Dat is misschien ook wel zijn grote kracht.'

Burgervader: Tri mocht blijven

Als zijn Wageningers problemen hebben, laat Van Rumund zich horen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk zijn strijd voor de jonge Vietnamees Tri (13). Tri dreigde in 2016 met zijn ouders het land uitgezet te worden, maar de burgemeester streed voor een pardon. En dat kwam er uiteindelijk ook.

Zie ook: Tri en familie mogen blijven in Nederland: 'Ik ben helemaal hyper'

Van Rumund is een betrokken burgemeester. Hij doet vrijwilligerswerk, luistert (ook naar de kinderen) en zoekt mensen op die met persoonlijke drama's te maken krijgen. Daarover zijn de Wageningse politici lovend.

Drama's

Zo vertelt Van Rumund zelf over een carnavalsvierder die tegen een boom reed en verongelukte. 'Ik zat midden in het carnavalsgebeuren en zag die familie en het verdriet en het onbegrijpelijke van een plotseling overlijden', vertelt de burgemeester geëmotioneerd.

Van Rumund vindt dat soort drama's de moeilijkste momenten van zijn burgemeesterschap, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Maar zijn troostende arm, wordt gewaardeerd, menen velen. Van Rumund spreekt grote bewondering uit voor zijn Arnhemse collega Ahmed Marcouch. In zijn stad kwamen tijdens een flatbrand twee mensen om het leven.

Zie ook: 'Ik wil er voor hen zijn', Marcouch bezoekt grootouders na flatdrama

WUR

Verbinding zoekt van Rumund niet alleen met de burgers, maar ook met grote economische spelers van de stad. De relatie met de Wageningen Universiteit was in het verleden niet altijd goed, maar achter de schermen zette Van Rumund zich in om de verhoudingen weer te 'normaliseren', stelt Rien Bor (Stadspartij) bijvoorbeeld.

Tijdens het burgemeesterschap van Van Rumund verhuisden de universiteitsgebouwen succesvol uit het centrum van de stad naar de campus. Rondom die universiteitscampus liggen inmiddels nieuwe uitdagingen: de bereikbaarheid van Wageningen en het wel of niet aantrekken van grote bedrijven bijvoorbeeld.

Zie ook: Plan bedrijvenpark Wageningen moet opnieuw

75 jaar vrijheid

Hoewel Wageningen al voorzichtig terugblikt op het burgemeesterschap van Van Rumund, kijkt hijzelf het liefst nog even vooruit. Naar zoals hij het noemt 'nog een prachtig jaar in Wageningen waarin we 75 jaar vrijheid vieren'. Dat wordt volgens hem zeker een hoogtepunt uit de 15 jaar burgemeesterschap.

Na zijn officiële afscheid in november moet de stad Van Rumund echt gaan missen. Hij neemt dan eerst een jaar sabbatical. Daarna wil hij misschien nog wat eenmalige klussen oppakken. 'Maar in principe is pensioen de basis waarop ik hoop mijn verdere tijd te vervullen', zegt hij. 'Na 15 jaar is het mooi geweest', stelt hij.

Zie ook: Burgemeester van Wageningen vertrekt na 15 jaar

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier