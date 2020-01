Vitesse onderuit in oefenwedstrijd tegen Servette FC

Vitesse heeft dinsdagmiddag een oefenwedstrijd tegen het Zwitserse Servette FC met 0-2 verloren. De wedstrijd werd gespeeld op het trainingskamp in Portugal in een stadion in Vila Real de Santo Antonio.

Het strijdplan van trainer Edward Sturing werd meteen duidelijk in de eerste helft. De Eerbeker stond continu te coachen en zijn manschappen vooruit te schreeuwen. Dat werkte zeker een half uur lang. Vitesse was de bovenliggende ploeg en de Zwitsers kwamen amper aan de bak. Daarna zakte het energieniveau van Vitesse wat terug en werden de Arnhemmers wat slordiger.

Servette sloeg vlak voor rust toe uit een counter. Grejohn Kyei ontsnapte aan de aandacht van de verdedigers en kon de bal in de verre hoek, achter doelman Kostas Lamprou, schieten: 0-1. Dat was dan ook de ruststand.

Wisselshow

Na de rust speelde Vitesse weer zoals het ook in de eerste helft begon. Met drang naar voren. Bero had de 1-1 op de schoen, maar schoot een bal huizenhoog over. Koro Koné kreeg daarna de kans om de 0-2 te maken.

In de 60e minuut werd het tijd voor de traditionele wisselshow. Lelieveld, Bero, Bazoer, Hajek en Clark verlieten het veld. De jongelingen Oukili, Obispo, Leeflang, Manhoef, Huisman. En even later kwam Navarone Foor weer terug in de ploeg, zodat Buitink de 90 minuten niet hoefde vol te maken. De enige speler die bleef staan in de tweede helft is doelman Lamprou.

Door de vele wissels werd de wedstrijd niet veel beter. In de slotfase was het nog een keer slordig achterin en via de paal kon Miroslav Stevanovic de 0-2 maken.

Vitesse heeft nog een kans om te winnen op het trainingskamp. De ploeg speelt zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg.

Opstelling eerste helft: Lamprou, Lelieveld, Doekhi, Hajek, Clark; Bero, Bazoer, Foor; Tannane, Buitink, Linssen.

Opstelling tweede helft: Lamprou, Lelieveld, Aktas, Hajek, Clark; Bero, Bazoer, Vroegh; Dicko, Buitink, Grot.