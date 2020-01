Voor een drankje moet je bij Erwin zijn

Dit is Erwin Wijdeveld uit Oosterbeek. Al jaren runt hij een slijterij in het centrum. In een tijd dat de wijn- en bierhandel in beweging zijn, weet hij daar goed op in te spelen.

Erwin belandde al op jonge leeftijd in het slijterijvak en was op een gegeven moment de jongste slijterijhouder van Nederland. Op zijn 23ste had hij zijn eigen winkel in Zwolle. 'Het is gewoon een prachtig vak. Ik ga elke dag met plezier aan het werk.'

Dry january

De wijn- en bierhandel is flink in beweging, zeker met dry january waarin wordt opgeroepen een maand niet te drinken. Verschillende slijterijen kunnen hier gevolgen van ondervinden, maar Erwin niet. 'We hebben gewoon een ruime keuze uit alcoholvrije dranken zoals wijn, gin-tonic en bier. Maar daar moet je wel wat voor doen. Je moet dat volgen en proeven, zodat je weet wat je verkoopt.'

Als het aan Erwin ligt, blijft hij dit vak nog jaren doen. 'Mensen komen binnen en zoeken vaak een specifiek product of cadeau. Dat kan ik hen bieden en dat geeft veel voldoening.'

Om 18.00 uur sluit wel gewoon zijn winkel. 'Dan ga ik naar huis en is het even klaar voor vandaag en maak ik mijn hoofd leeg. Morgen kan ik er dan gewoon weer tegenaan.'

