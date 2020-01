Vitesse in Portugal dag 2: Op zoek naar een zwembad en wat nu met de sushi?

Dag twee is begonnen in Portugal. Vitesse staat om half elf op het trainingsveld. Er wordt wat geoefend op hoekschoppen en een klein partijspel. Het moet ook rustig blijven, want de Arnhemmers spelen om 16.00 uur Portugese tijd een wedstrijd tegen Servette FC.

Zwemmen

Maar op het veld kom ik inmiddels steeds meer mensen tegen. Zo zijn directeur Pascal van Wijk en commissaris Henk Parren er nu ook. Later deze week komt ook eigenaar Valeri Oyf naar Alcantarilha, dan zullen ze met zijn allen om tafel gaan.

Maar tot die tijd is het ook voor directeur Van Wijk genieten in de Portugese zon. Hij is een fanatiek zwemmer. Er is alleen één probleem, er moet wel een geschikt zwembad zijn. 'Het zwembad in mijn hotel is niet groot genoeg', stelt hij. 'Er moeten wel wat baantjes getrokken kunnen worden.'

Foto: Omroep Gelderland

Ik kan je zeggen dat ik niet dat fanatisme heb in het zwembad als Van Wijk, maar tijdens het tikken van dit blog is het (verwarmde) bad wel flink aan het roepen.

Sushi?

Na de training schiet ik Oussama Darfalou nog even aan. De spits is niet lang meer hier in Portugal, hij vertrekt naar VVV Venlo op huurbasis. De vraag is natuurlijk of hij wel even heeft gekeken of er een goed sushirestaurant is, want de Algerijn laat die lekkernij niet graag aan zich voorbij gaan. Hij heeft dan ook zo zijn lievelingsrestaurant in de buurt van Arnhem. 'Maar ik blijf gewoon in Arnhem wonen hoor, dat is voor mij makkelijker. Dus dat komt wel goed met die sushi.'

En met de doelpunten moet het ook wel goed gaan komen, denkt de spits. 'Hier scoorde ik ook eigenlijk bijna altijd wel als ik speelde, ik hoop dat mij dat bij VVV ook lukt.'

Een nederlaag

In de middag doet Darfalou, uiteraard, al niet meer mee in de oefenwedstrijd tegen Servette, die met 0-2 verloren wordt. Edward Sturing neemt duidelijk de leiding in de wedstrijd en schreeuwt zijn manschappen meerdere keren naar voren en naar achteren. Het lijkt erop dat hij in de tweede helft zijn stem wil sparen, want dan neemt Joseph Oosting de leiding (en het bulderen) over. Het is een mooi gezicht.

Het voetbal van Vitesse is ook mooier om naar te kijken. De spelers hebben vandaag al meer gelopen dan in het afgelopen half jaar. Dat is goed om te zien. Zaterdag zien we of Sturing en Vitesse het langer vol kunnen houden, dan spelen de Arnhemmers nog tegen MSV Duisburg.

Zie ook: