Juwelier overvallen in Arnhem; politie zoekt man in oranje auto

Juwelier Istanbul Center in Arnhem was dinsdag het doelwit van een overval.

De dader kwam aan het begin van de middag de zaak aan de Steenstraat binnen. Volgens de politie droeg hij donkere kleding. Of er wat buit is gemaakt bij de overval en of er een wapen is gebruikt, is niet bekend.

Na de overval zou de man gevlucht zijn in de richting van de Boekhorststraat. Mogelijk rijdt hij in een oranje Volkswagen Polo. Het kenteken van deze wagen heeft drie cijfers in het midden. De politie verricht ter plekke onderzoek.