Vitesse verhuurt Oussama Darfalou voor half jaar aan VVV

Darfalou kwam in 2018 naar Vitesse vanuit de Algerijnse competitie. In zijn eerste seizoen speelde hij vrij veel, doordat Tim Matavz een beenbreuk opliep. Hij maakte in totaal zeven doelpunten in de competitie.

Dit jaar ging het stroever met de Algerijn, in de beperkte speeltijd die hij kreeg scoorde de aanvaller niet. In de beker was hij tegen De Graafschap en tegen Odin'59 wel trefzeker.

Werkvergunning

Darfalou laat dinsdag desgevraagd weten zin te hebben in zijn avontuur in Venlo. Hij hoopt daar succesvol te kunnen zijn en hoopt na dit half jaar met een goed gevoel terug te keren in Arnhem. Als de werkvergunning rond is, zal Darfalou het trainingskamp van Vitesse in Portugal verlaten.