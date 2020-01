Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan Leijenhorst

Luister hier naar het fragment

De Scheurkalenders

Iedern morgen scheur ik een blaadje af van de scheurkalenders dee bi’j ons op de wc hangt. Scheurkalenders? Jao, wi’j hebt de dree hangen. A-j een groten boodschap mot, dan he-j zo tenminste good wat te laezen. Want één kalenderblaadje he-j toch zo uut? Met dree kalenders kö-j de tied, dee-j deurbrengt op de wc, nog nuttig maken. Ok deur nog wat nao te denken ovver wat der op de scheukalenders steet. Wi’j hebt der dus dree. De Donald Duck scheurkalender, den is veural veur mi’j, want ik bun gek op de humor van de Donald Duck. Den Donald Duck laes ik dan ok iedere waeke as wi’j oppast bi’j onze kleinkinderen. Daor staot van die machtig mooie waordspullingen in. Want in Duckstad hebt ze een smoelenboek ipv faceboek en Guus Meeuwis wordt Guus Geeuwis, David Beenham voor David Beckham. En he-j de plaatsnamen Eendhoven, Zwaandam, Hamsterdam en Eimegen. In Duckstad hebt ze ok ei-fone, en gao zo maor deur. Geweldig.

Dan he-w nog een scheurkalender met allemaole oma-tips. Ho-j fruit könt bewaren, de vloere good schoon kriegt, geen condens meer op de autoramen hebt (daor mo-j scaerschuum veur gebroeken). Ok dor laer i’j echt wat van. De darde scheurkalender is van het 'Omdenken'. Anderumme denken zol ik zeggen, de dinge is van een andere kant bekieken. Daorin vindt ik hele mooie gedachten as. ‘Vallen is niet arg, blieven liggen wal’, ‘geleuve neet alles wat i’j denkt’, ‘gefeliciteerd, vandage bu-j weer een dag jonger dan morgen’, ‘a-j een bekeuring kriegt a-j te hard riedt, krie-j dan ook geld terugge a-j in de file staot? Gaaf toch?

Konst las ik der ene den der ok ma-g waen. 'A-j allene beuke laest dee-t iedereen laest, kö-j allene denken wat iederene dech.' Deurdenkend geldt dat natuurlijk ok veur de kranten dee-j laest, de vakbladen, artiekelen op ’t internet. Wi’j wet jo allemaole da-j op facebook, instagram, twitter enzo, as vanzelfs berichten kriegt dee-t bi’j ow past. Zo wakt dee programma’s. Zo wordt i’j kaer op kaer bevestigt in wa-j toch al dachten. En ok de reclame is helemaols an ow anepast.

Zo kriege ik via facebook en instagram ok steeds weer berichten dee-t deur vrienden en leu waormet ik mi’j verwand veule, deur estuurd wordt, berichten dee-t mi’j bevestigd in wat ik al dachte. Zoas bieveurbeeld over het boeren protest, waor ik het ovverigens grotendeels met ens bunne. Of ovver de politiek, de brexit, de situatie in het midden oosten.

Dat dee mi’j op de wc denken an een verhaaltjen da-k ens eheurd hadde. A-j halstarrig vastholt an wat i’j veur waor holt. A-j halstarige vastholt an wat i’j veur waor holt, dan bu-j as den jongen kapitein den veur ’t aerste de baas is ovver een fregat van de marine. Op zien aersten nacht as kapitein op het schip tröf hee het neet: het is stormachtig, het zicht is slecht en hee mo-t het schip de veilig haven inkriegen. Dan zut hee een lecht, schuun veuruut, dat op zien schip tokump. Metene löt hee zien stuurman een bericht seinen dat den ander an de kant mot: 'I’j ligt op ramkoers, i’j mot ow koers veranderen, twintig graden naor stuurbaord', is het bericht. Binnen een minuut krig hee het bericht terugge: 'I’j mot ow koers veranderen, gao twintig graden naor bakbaord.' De jonge kapitein raakt geirriteerd en löt terugge seinen: 'I’j mot metene twintig graden naor stuurbaord, ik bun de kapitein.' Direct kwam der bericht terugge: 'Gao twintig graden naor bakbaord, ik bun zeeman tweede klasse.' De kapitein worden hellig en löt seinen: ‘Ik waarschuwe ow, wi’j bunt een aorlogsschip.' In een seconde kump der bericht terugge: Ík waarschaowe owleu, ik bun een vuurtoren.’

Op de wc krieg ik zo iedern dag het ok ens van een andere kante te laezen. En da’s neet verkaerd. Daor krieg ik een goeien stoelgang van.

Misschien daorumme is het ook good um op zundag naor de karke te gaon. Daor kriege wi’j het ok van een andere kante te heuren. Laert wi’j um neet allene vanuut onszelf te denken, maor ok vanuut den Ander en vanuut een ander. Of zoas Jezus het zei: Wat i’j wilt dat een ander ow dut, do i’j dat dan veur den ander.