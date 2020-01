Verpest 'bestuurlijke wanorde' populair Arnhems uitkijkpunt?

'Hoogte 80 is het mooiste uitzichtpunt dat we in Arnhem hebben, veel bezocht ook door mensen van buiten de stad', zegt Peter Wildschut, die onlangs merkte dat nieuwbouw onderaan Hoogte 80 hoger uitpakt dan voorzien.

De nok van de woningen zou niet hoger worden dan die van de school die daar eerder stond, aldus Wildschut. Maar de woningen pakken tot verbazing van de Arnhemmer tóch hoger uit.

De tekst gaat verder onder de video.

Weids uitzicht

De woningen staan het uitzicht vanaf Hoogte 80, onder meer bekend van het jaarlijkse culturele festival, in de weg. De plek trekt niet alleen tijdens dat festival veel bezoekers, ook op andere momenten komen veel anderen er een kijkje nemen. Het weidse zicht biedt een blik op grote delen van Arnhem, plus de Liemers en zelfs richting Elten in Duitsland.

'Een stukje rust voor alle Arnhemmers, dat mensen samenbrengt', noemt Wildschut Hoogte 80. Hij ziet 'een bestuurlijke wanorde binnen de gemeente' als oorzaak van de huidige situatie.

Raadsvragen

Arnhem Centraal stelt raadsvragen over de kwestie. De lokale partij wil van het gemeentebestuur horen of er inderdaad sprake is van aantasting van uitzicht, en of de gemeente daar eerder al van wist. Als dat zo is, wil de partij weten waarom de gemeenteraad daar niet van wist.

De gemeente laat weten op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen van Arnhem Centraal.