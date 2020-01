Nieuwbouwwijk Wageningen krijgt in 2021 'duurzame' basisschool

De Magrietschool en Vrije School De Zwaneridder in Wageningen krijgen in 2021 nieuwe, duurzame schoolgebouwen. Een van deze basisscholen verhuist naar nieuwbouwwijk Kortenoord. Dat is althans het plan van het gemeentebestuur. De raad moet er nog mee instemmen.

De basisscholen hebben nu allebei ruimtetekort. Daarom zijn er nieuwe gebouwen nodig. Bij de nieuwe scholen zullen ook integrale kindcentra met kinderopvang komen, is het plan.

7,4 miljoen euro

De gemeente heeft samen met de basisscholen een 'groen' huisvestigingsplan opgesteld. Naast dat er twee nieuwe schoolgebouwen komen, worden andere scholen verduurzaamd. In totaal trekt de gemeente Wageningen er 7,4 miljoen euro voor uit.

School in Kortenoord

De Zwaneridder gaat volgens de plannen naar nieuwbouwwijk Kortenoord, daar is nu nog geen basisschool. In het gebouw komt dan ook een 'ontmoetingsplek voor de wijk', is het plan.

Dat juist De Zwanenridder-school naar Kortenoord verhuist, is opmerkelijk. De meeste kinderen uit de wijk gaan namelijk naar andere scholen. Maar de Nijenoord, de Johan Frisoschool en de Kardinaal Alfrinkschool willen niet verhuizen. 'Zij verwachten dat nieuwbouw van één van deze scholen ten koste zal gaan van de andere twee scholen', meldt de gemeente.

De Margrietschool gaat in 2021 waarschijnlijk naar Haverlanden waar voorheen ’t Streek gehuisvest was.

Stemming

Of de verhuis- en verduurzamingsplannen doorgaan, hangt af van de gemeenteraad. Die gaat zich komende tijd over de plannen buigen. Naar verwachting wordt er in februari of maart over gestemd.

