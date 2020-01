Oprichtster stichting Kinderdroomwens krijgt erespeld van gemeente Nijmegen

De erespeld is bedoeld voor Nijmegenaren die zich al meer dan 10 jaar inzetten voor de Nijmeegse samenleving. Hogenboom ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls tijdens de benefietavond van de stichting.

Onder het genot van eten en muziek kunnen genodigden er vanavond bieden op veilingstukken, zoals een e-bike of een rijlespakket, of meespelen met de loterij. De opbrengst van de avond is voor Kinderdroomwens.

In de radio-uitzending van Frank van Dijk reageert Hogeboom op de - voor haar onverwachte - dankbetuiging:

Kinderen met trauma

De Nijmeegse Stichting Kinderdroomwens helpt kinderen en jongeren uit het hele land die in hun jeugd iets traumatiserend hebben meegemaakt, zoals het verlies van een broertje of zusje, vader of moeder, of mishandeling of uithuisplaatsing.

'Ik had een eigen dansschool, met allemaal gezonde kinderen die weinig te wensen over hadden. Maar ik vind het juist leuk om het verschil te maken', vertelt Monique Hogenboom over hoe de stichting 15 jaar geleden begon.

In de watten gelegd

Tegenwoordig organiseert de stichting bijvoorbeeld de Familie4Daagse: een lang weekend waar gezinnen in de watten gelegd worden, begeleiding kunnen krijgen van een coach en er allerlei activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen. De opbrengst van de benefietavond komt aan deze activiteit ten goede.

'Zo'n benefietavond is heel belangrijk voor ons. Het zet ons iets meer op de kaart van Nijmegen en omgeving. Op zo'n avond lukt het wel om sponsoren binnen te halen, maar de rest van het jaar is het lastiger. We willen veel doen, dus het geld gaat er ook best hard doorheen. Dan is iedere euro welkom.'

Zie ook: