Hond Max legt verkeer plat op snelweg: 'Een wonder dat hij nog leeft'

'Dit was ontzettend gevaarlijk', blikt Wilma Mulder van de dierenambulance terug. 'Het is een wonder dat hij het heeft overleefd.'

Twee weginspecteurs van Rijkswaterstaat zagen de hond op de snelweg. Het beest was in paniek en rende van de ene rijbaan naar de andere. De inspecteurs slaagden er niet in om hem te vangen. 'Het heeft bijna drie kwartier geduurd voordat we hem eindelijk hadden', weet Mulder.

Door het uitstapje van Max stond het verkeer tijdelijk stil. Een automobilist stapte uit om Mulder te helpen toen hij zag hoe eigenwijs de hond deed. 'Samen hebben we hem in het nauw gedreven. Toen kon ik hem pakken. Het hondje wordt nu gezond en wel meegenomen. We nemen zo snel mogelijk contact op met zijn eigenaar.'