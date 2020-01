Ben leeft in de jaren 40, maar vindt het 'een waardeloze tijd'

'Het begon met praten met mijn opa en oma', vertelt Ben Hogendoorn in het programma Straal Voorbij. 'Vaak over de Tweede Wereldoorlog. Niet over de bombardementen, maar over hoe het dagelijks leven was. Dat moet echt heel anders zijn geweest.'

Hij leeft nu naar de stijl van toen, maar had niet in die tijd geboren willen worden. 'Het is gewoon een waardeloze tijd. Maar ik zou er wel heel veel voor over hebben om te kunnen kijken, horen en proeven. Informatie is er veel te vinden, maar proeven en ruiken kan niet meer.'

De gemakken van nu heeft hij niet in huis. 'Soms heb ik ook zoiets van: waarom doe ik dit? Dan benijd ik mensen die het heel erg makkelijk hebben omdat ze een magnetron hebben. Maar dit werkt ook wel.'

Ben noemt zichzelf geen nostalgist of vintage. 'Veel mensen zeggen dat ze wel in die tijd willen leven. Dan zeg ik: kom maar eens het huishouden doen hier, dan praat je wel anders.' Ben accepteert de nadelen wel. 'Maar ik ga het absoluut niet ophemelen.'

Bekijk hier de hele uitzending van Straal Voorbij.