Breinburg moet pas op de plaats maken bij De Graafschap: 'Ook dat is voetbal'

Gregory Breinburg was bij De Graafschap onomstreden. Als de middenvelder fit is, speelt hij altijd. Maar daar lijkt verandering in te komen. 'Ik zal mijn voeten moeten laten spreken.'

Opvallend tijdens het trainingskamp van De Graafschap in Spanje was toch wel dat Breinburg in het oefenduel met Europa FC uit Gibraltar bij de reserves zat. Voor trainer Mike Snoei gold de dynamische middenvelder altijd als een zekerheidje in het elftal. De Arnhemmer speelde dan ook alles, afgezien van een lichte blessure en wat rustmomenten na interlands met Aruba.

Nu lijkt Breinburg serieus gepasseerd te worden en dat is opmerkelijk. Snoei kiest tegen FC Utrecht voor een middenveld met Nijland en Van den Boomen in een aanvallende rol. Vet moet daarachter het slot op de deur zijn en zorgen voor balans.

Vechten

'Dat is voetbal', haalt Breinburg zijn schouders op na een training in Sotogrande aan de zuidkust van Spanje. 'Ik heb al veel meegemaakt in mijn voetballeven. Als het zo is, of wat dan ook zal ik zelf terug moeten vechten en dat gaat ook gebeuren.'

Twijfelen

'Natuurlijk vind ik het verrassend, maar blijkbaar heb ik het niet goed gedaan. Dat kan ook en ik zat ook niet in zo'n goede periode. De resultaten vielen ook tegen dus als de trainer een keuze maakt, zal ik hem moeten laten twijfelen', aldus Breinburg die in het oefenduel wel inviel en op prachtige wijze de 1-1 maakte.

Ervaring

'Ik focus me op wat ik moet doen. Ik voel me goed en de vakantie kwam na mijn blessure op een goed moment. We zijn klaar voor de tweede seizoenshelft waar de prijzen worden verdeeld. Ik ben nog altijd onderdeel van het team en wil gewoon promoveren. Nee, ik heb geen uitleg gevraagd. Zo ervaren ben ik wel. Ik moet eerst mijn voeten laten spreken en dan kun je naar de trainer gaan', besluit Breinburg.