Man steelt zegelboekjes in supermarkt

Op donderdag 3 oktober staat deze man bij de balie van de supermarkt aan de Runneboom in Warnsveld. Hij koopt een pakje shag en loopt weg.

Maar hij komt terug, want hij is 'wat vergeten'. Als de caissière zich omdraait, grijpt de klant zijn kans en pakt een stapel zegelboekjes die op de balie liggen. Hij stopt ze in zijn jas, betaalt en loopt weg alsof er niets aan de hand is.

Bekijk de beelden.

De politie zoekt een getinte man van tussen de 30 en 40 jaar oud. Op de beelden heeft hij een baard van een paar dagen. Hij draagt verder een trui met groene en paarse vlakken, een groen jasje met rits, een spijkerbroek en grijze sneakers met zwarte strepen en witte zolen. Om zijn linkerarm zit een horloge en om zijn rechterringvinger een gouden ring.

De politie zit klaar voor je tips. Bel 0800-6070 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) als jouw informatie van belang kan zijn in het onderzoek. Het zaaknummer is 2019445459. Er is bovendien een digitaal tipformulier.