Overvallers hielden slachtoffer urenlang vast

De bewoner staat die avond in zijn woning opeens oog in oog met twee overvallers. De man wordt bedreigd en moet toezien hoe de mannen het huis doorzoeken. Ze houden het slachtoffer tot zaterdagmorgen 8.00 uur vast.

Een van de twee verdachten is weggeweest. De politie denkt dat die in de nacht van de urenlange overval in Elburg heeft gepind bij de ING aan de Zuiderzeestraatweg Oost.

Bekijk de beelden.

De politie heeft haar hoop gevestigd op mensen die tussen 27 december 22.00 uur en zaterdag 8.00 uur iets hebben gezien rond de Oude Prinsenweg in Putten. Ook zoekt ze bestuurders die in die periode op de Oude Prinsenweg hebben gereden en dashcambeelden beschikbaar willen stellen.

Signalement verdachten

Verdachte 1 is een man van ongeveer 20 jaar oud. Hij is blank, heeft een fors postuur en is ongeveer 1 meter 75 lang. Hij droeg tijdens de gebeurtenissen een donker jack en een lichtgrijze joggingbroek.

Verdachte 2 is een man van ongeveer 30 jaar oud. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur en had een ongeschoren gezicht. Ook deze man heeft een fors postuur en droeg een donkere jas met capuchon en bontkraag. Hij had een blauwe spijkerbroek aan met scheuren erin en liep op zwarte schoenen.

Kun je de politie helpen, bel dan 0800-6070. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer is 2019577801. Het tipformulier kun je ook invullen.