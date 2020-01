Première documentaire 'Joodse Harderwijkers'

Datum: 27 januari 2020

Tijd: 20.15 uur (de documentaire duurt 60 minuten, halverwege is er een pauze.

Locatie: Catharinakapel, Klooster 1, Harderwijk.



De toegangsprijs is € 7,- reserveren via de website.

De première van de documentatie "Joodse Harderwijkers". In deze documentaire zien we Anton Daniëls in gesprek met Lisette Kieft over de Joodse Harderwijkers. Ze bezoeken de huizen waar zij gewoond hebben en hun werk en we horen hoe ze geïntegreerd waren in de Harderwijker samenleving. Totdat de Duitsers ons land bezetten, die hun jacht op de Joden openden. Ze probeerden onder te duiken of weg te komen uit Harderwijk. Het gezin van Roosje en Benny Härz heeft anderhalf jaar ondergedoken gezeten in het Verscholen Dorp en wist te ontkomen. Anderen zijn verraden, ontdekt en opgepakt en uiteindelijk omgekomen in een van de kampen.