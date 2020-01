De Gelderse Verleiding, weet jij wat het is?

Bij de naam denk je wellicht niet direct aan Ede. De lokale lekkernij heet de 'Gelderse Verleiding'. In het programma Het Lekkerste van Gelderland gaat presentator Jochem van Gelder op zoek naar de lokale lekkernijen in de Gelderse plaatsen. Daarbij gaat hij de straat op, om te kijken hoe goed de lokale bewoners hun lekkernij kennen én herkennen.

De Gelderse Verleiding werd in 2004 bedacht door een lokale bakker, die opzoek was naar een nieuw streekproduct welke het hele jaar door verkocht kon worden. 'We zochten iets speciaals wat we het hele jaar konden verkopen', vertelt bakker Remco van der Veer. 'We wisten dat mensen graag room lusten, toen kwamen we op dit broodje uit.'

Er zit veel suiker en room in het broodje, maar toch is er een gezonde touch. 'Het is een licht meergranenbroodje. Ook zitten er walnoten in.'

