Wilco van Schaik wil technisch directeur bij NEC

Dat zegt algemeen directeur Wilco van Schaik, die deze functie zelf al ruim een jaar invult samen met hoofd scouting Nick Kersten. 'Dit is geen ideale situatie. Ik ben geen technisch directeur en heb ook niet die ambitie. We verdelen die kennis over een aantal mensen binnen de club en daaromheen hebben we mensen die ons van advies dienen. Afgelopen zomer konden we pas laat de markt op en hebben we expres gekozen voor huurspelers, omdat we daarmee de flexibiliteit hebben naar volgend seizoen.'

'Wij zijn nog steeds op zoek naar een geschikte technisch directeur. Iemand met een bepaalde ervaring en een netwerk. En iemand die de krachten binnen NEC goed kan bespelen. Die persoon heb je niet zomaar gevangen. We zijn al met volgend seizoen aan de slag. Gesprekken met spelers lopen, zowel intern als extern. Je volgt de markt. Maar als we de goede technisch directeur niet kunnen vinden, nemen we geen genoegen met een categorie minder. We zijn al met volgend seizoen aan de slag. Gesprekken met spelers lopen, zowel intern als extern. Je volgt de markt.'

Goede sfeer

Het trainingskamp in Zuid-Spanje vond de directeur nuttig. 'Ik ben tevreden over de uren die we hebben kunnen maken in uitstekende omstandigheden. We hebben goed kunnen trainen en bijna iedereen heeft negentig minuten kunnen spelen. Het is een groep die hard wil werken en de sfeer is goed, dat was al zo. We hebben er heel veel jonge spelers bij. Die moeten soms wel even wennen aan de groep, aan het tempo. Het is een groep die beter wil worden en door dit trainingskamp wel naar elkaar toe is gegroeid. Ik heb het van dichtbij mee mogen maken.' foto: Broer van den Boom

Negende plaats

Van Schaik heeft de negende plaats als doelstelling uitgesproken en daar heeft hij veel kritiek over gehad. 'De doelstelling is nacompetitie en dan spreek je van plek negen. Maar je merkt dat de ambitie van die groep en de trainers hoger is. Nou, dat mag ook. We willen nacompetitie spelen en meedoen om promotie. Dat kan ook via plek vier of vijf. Als je ziet dat je zeven punten van plek drie staat, weet je dat alles nog mogelijk is. De verschillen zijn klein en het is soms een dubbeltje op zijn kant. Je kunt een periode veertiende staan en een periode vierde staan. Maar het gaat erom waar je naar 38 wedstrijden staat. En dat moet gewoon een nacompetitieplaats zijn.'

Leidersrol Rens van Eijden

'We hebben Rens teruggehaald als een belangrijke jongen. Daar is vorig jaar weinig van terecht gekomen. Veel mensen dachten dat het klaar was met hem. Ik wist hoe hard hij aan het werk was en hoeveel hij ervoor over had om terug te komen. Dat heeft lang geduurd. Toen hij zich weer honderd procent voelde, zijn de resultaten gekomen. Je ziet ook zijn rol in de groep, ook naar jonge jongens. Hij loopt ook op de training voorop. Hij neemt het voortouw, een leider en daar ben ik heel blij mee.'

Vleugelspitsen

De vleugelspitsen Anthony Musaba en Jonathan Okita maken het seizoen normaal gesproken af bij NEC. 'Ze spelen zich in de kijker. Een transfer kan elke dag plaatsvinden zolang de transferwindow open is. Als er goede prijzen worden betaald, gaat elke club mee. Maar het is onze intentie om met deze jongens het einde van het seizoen te halen. Het zijn twee belangrijke spelers voorin, met doelpunten en assists. En wat er in de zomer gebeurt, zullen we op ons af laten komen.' Anthony Musaba (foto: Broer van den Boom)