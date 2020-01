De Graafschap in Spanje dag 5: 'Wie gaat de goals maken?'

De Graafschap is bijna aan het einde gekomen van een geslaagd trainingskamp in Spanje. De zoektocht naar een scorende centrumspits is in volle gang. Dat is ook noodzakelijk, zo bleek tijdens dag 5 in Sotogrande.

Het is Driekoningen vandaag. 'Los Reyes Magos'. En dat betekent een kleurrijk feest met optochten in Spaanse straten en voor de meeste mensen een vrije dag. Tijdens deze Bijbelse gebeurtenis op 6 januari worden de wijzen uit het oosten herdacht die een opgaande ster zagen en daarop de koning van de Joden gingen zoeken.

Kilo's snoepgoed

Steden langs de Middellandse Zee als Estepona, Marbella en Malaga staan uitgebreid stil bij deze christelijke feestdag. Sfeervolle parades sieren de straten met duizenden Spanjaarden langs de kant. Het is een fraai schouwspel waarbij continu kilo's snoepgoed uit de wagens wordt gegooid. Achter de drukte liggen prachtige pleintjes verscholen met sinasappelbomen en sfeervolle restaurants.

Ritme

De spelers van De Graafschap hebben er geen oog voor en de meesten zullen niet eens weet hebben van wat Driekoningen in Spanje betekent. Trainen, rusten, besprekingen, eten en spelletjes spelen in het hotel. Dat is het doorgaans saaie ritme van een voetbalploeg in de eerste week van januari. Hoewel, wie heeft er op trainingskamp in Zuid-Europa een mooier leven dan een profvoetballer? De zon lacht je tegemoet, je doet dagelijks wat je leuk vindt en krijgt er nog voor betaald ook.

Toine van Huizen doet oefeningen

Hofleverancier

Graafschap is overigens niet de enige club die zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft in deze zonnige strook van Zuid-Europa. Vandaag arriveerde Borussia Dortmund in mijn hotel, Mainz 05 zat er al een paar dagen. FC Twente, PEC Zwolle, Willem II, ADO Den Haag zitten ook in deze regio en Feyenoord arriveerde vandaag, zoals gebruikelijk, in de mondaine badplaats Marbella. Spanje is hofleverancier als het gaat om het winters trainingskamp. Turkije is al jaren uit beeld, al heeft Fortuna Sittard (met Turkse eigenaar) wel zijn intrek genomen in het sjieke Belek.

Bijna altijd pakt de keuze om een week te overwinteren goed uit. De velden en het weer zijn bijna altijd beter dan in Nederland en de trainers hebben de spelers ieder uur van de dag dicht bij zich. 'Je kunt hier gewoon echt beter zijn op dit moment om je goed voor te bereiden', hoor je regelmatig vanuit het kamp van De Graafschap.

Aanvallender voetbal

De selectie van trainer Snoei moet zich vanaf vrijdag oprichten na een flinke reeks gelijke spelen. De Graafschap verloor elf punten in de laatste vijf wedstrijden en voelt de druk nu FC Volendam zich nadrukkelijk heeft gemeld in de strijd om promotie. Snoei, die van plan is wat aanvallender te gaan spelen, loopt er overigens ontspannen bij vandaag. De winst tijdens het voetgolf heeft hem klaarblijkelijk goed gedaan.

Schril contrast

De Didammer zit er overal bovenop maar maakt hier en daar ook een praatje. Zelfs een foto van een bespreking met een tactisch bord aan de rand van het veld is toegestaan. 'Maak die foto dan maar', zegt Snoei die in de ochtenduren de media al had laten weten dat ze van dichtbij de training mochten filmen. Een schril contrast met de eerste dagen van het kamp. 'We gaan het vanaf nu wat anders doen', was toen wat de media te horen kregen. Maar het is ook bij De Graafschap soms maar net hoe blijkbaar de wind waait.

Breinburg laat een kans liggen als Jurjus komt

In die ochtendtraining is overigens wel (weer) te zien dat afwerken nog steeds een probleem is voor De Graafschap. Van Mieghem, Nijland, Hamdaoui. Ze laten, als er eens een voorzet echt op maat is, te veel kansen onbenut. Snoei begeleidt iedere poging van vaak komisch commentaar, maar kan soms ook snoeihard zijn naar zijn spelers als er weer eens een riante kans om zeep wordt geholpen.

Mike Snoei, hier fanatiek coachend tijdens het oefenduel

Kwetsbaar voorin

De zoektocht naar een scorende spits is dan ook in volle gang. 'Maar dat is nu juist weer de moeilijkste positie', weet ex-spits Peter Hofstede als geen ander. De technisch manager laat weten dat 'overal wordt gekeken', dat De Graafschap voorin 'kwetsbaar' is en dat een aankoop een 'directe versterking' moet zijn.

Stabiel worden

De Graafschap heeft geen tijd te verliezen. De druk staat vol op de ketel nu de club vanuit alle geledingen heeft uitgesproken dat promotie het enige doel is. Een directe terugkeer naar de eredivisie staat op het spel, want alleen op dat niveau kan de Achterhoekse club eindelijk eens echt (financieel) stabiel worden. Dat wordt echter nog een hele opgave.