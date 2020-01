Zevenaarse nieuwjaarsreceptie wijdt nieuwe cultuurhal oude 'Turmac' in

door Lonneke Gerritsen

Het enorm hoge plafond en de industriële uitstraling is gebleven, maar de strak geverfde muren en kleurrijke verlichting verraden een flinke verbouwing. Maandagavond stroomde de cultuurhal bij het gemeentehuis voor het eerst vol met inwoners van Zevenaar.

Cultureel erfgoed

Lucien van Riswijk haalde in zijn toespraak het verleden van de oude fabriekshal aan waar veel inwoners van Zevenaar volgens hem herinneringen aan hebben. 'Ik hoor graag uw verhalen. Samen met dit gebouw zijn die verhalen namelijk onderdeel van ons lokale cultureel erfgoed', zei hij.

Aan de hand van een oude foto van de fabriekshal sprak hij over verschillende Zevenaarse zaken, keek hij terug naar het afgelopen jaar en kijkt hij uit naar wat nog komen gaat. De burgemeester heeft in ieder geval als doel om in 2020 alle 12 kernen een bezoek te brengen samen met één van de wethouders. Van Angerlo tot Zevenaar. 'Om te kijken, om te luisteren en om in gesprek te gaan over de zaken die onze inwoners bezighouden.'

'Levensgevaarlijke situaties'

Daarnaast vroeg Van Riswijk in zijn speech aandacht voor ondermijning. In 2019 werden meer hennepkwekerijen en XTC-labs opgerold en woningen gesloten dan alle jaren daar voor. Hij haalde daarbij het incident van afgelopen december aan: 'Levensgevaarlijke situaties met busjes vol chemicaliën, gedumpte vaten die vanaf de dijk in Lathum tegen de woning rolden. '

Hij deed een dringende oproep aan inwoners om criminele zaken te melden: 'Sta het niet toe, meld het, help de politie: in het belang van uzelf en uw kinderen. '

Van Riswijk sloot zijn toespraak af met de benoeming van de vrijwilliger van het jaar: Nora Hofma-de Jager uit Babberich. Zij zet zich onder meer in bij projecten om ouderen uit hun eenzaamheid te halen.