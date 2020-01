Lei met motto burgemeester op dak Jacobskerk Winterswijk: 'Geniet nooit met mate!'

De eerste lei voor het nieuwe dak van de Jacobskerk in Winterswijk is van burgemeester Joris Bengevoord. Die schreef maandagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zijn motto op de achterkant: 'Geniet nooit met mate!'

De kerktoren is inmiddels gerenoveerd en nu is het dak aan de beurt. Alle Winterswijkers kunnen voor 5 euro een lei kopen en op de achterkant een persoonlijke tekst schrijven. Het stenen plaatje krijgt daarna een plekje op het nieuwe dak.

De leienactie kwam voorbij tijdens de inmiddels gebruikelijke talkshow van burgemeester Bengevoord in Winterswijk. Daar waar in Oost Gelre een speech van burgemeester Annette Bronsvoort werd omlijst door gastsprekers en burgemeester Anton Stapelkamp in Dinxperlo het hield bij een traditionele nieuwjaarsrede.

Beste bestuurder

De drie nieuwjaarsbijeenkomsten in de oostelijke Achterhoek stonden maandagavond onder meer in het teken van 75 jaar bevrijding, het SKB en oplopende zorgkosten.

En er was nieuws. Zo is wethouder Hans te Lindert in Aalten genomineerd voor de verkiezing van 'Beste bestuurder kleine gemeente' van vakblad Binnenlands Bestuur, zo maakte Anton Stapelkamp in Aalten bekend. ‘Als zelfs onze jongste en minst ervaren wethouder blijkbaar al zo goed is, hoe goed moet de rest van de wethouders dan niet zijn?’, zo vroeg de burgemeester zich gekscherend af.

In Winterswijk werd voor de 22ste keer de Promotieprijs uitgereikt, ditmaal aan koffiebranderij Hesselink. Het 135 jaar oude bedrijf is sinds tien jaar Hofleverancier en onderscheidt zich door een duurzaam productieproces en is zowel biologisch als fairtrade gecertificeerd. Met de vorig jaar ingezette verbouwing wil eigenaar Gerrit Hesselink het meest duurzame bedrijf in Gelderland realiseren.

En wat hadden de burgemeesters te vertellen?

Winterswijk

Burgemeester Joris Bengevoord hield het bij een welkomstwoord waarin hij even het SKB aanstipte (‘we blijven strijden voor een volwaardig SKB’), maar hij kwam er aan het eind op terug, toen hij 'als tweede ambtsketting' een stethoscoop (van kinderarts Frits Kupers) om zijn nek hing. 'We zijn niet tegen nieuwbouw in Doetinchem, maar handen af van het SKB', zo kreeg Bengevoord de handen in de volle kerk op elkaar.

Bengevoord had verder in zijn talkshow gasten als de Winterswijkse ondernemers William Slotboom (steenhouwersbedrijf) en Hans Huls (duurzaamheid). Ook schoof de Duitse burgemeester Christian Vedder (Südlohn-Oeding) aan in de Jacobskerk.

Oost Gelre

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre vertelde één van de twee vertegenwoordigers uit de Oost-Achterhoekse colleges te zijn die zitting neemt in de nieuwe regiogroep, die zich buigt over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen SKB en Slingeland.

‘Mijn inzet is duidelijk. Er moeten in de Achterhoek twee volwaardige ziekenhuizen blijven’, vertelde Bronsvoort. ‘Het wordt tijd dat de raad van bestuur duidelijkheid gaat geven over hoe we nu verder gaan. Sinds het terugtrekken van de oorspronkelijke plannen is er geen officiële reactie vanuit de raad van bestuur gekomen. Vraag is: wanneer komt de toegezegde regiogroep duurzame zorg in positie?’

De nieuwjaarsbijeenkomst in Zaal Hogenkamp in Lichtenvoorde stond grotendeels in het teken van 75 jaar bevrijding. Met het oog op die vrijheid maakte Bronsvoort zich ook zorgen. ‘Want ook in Oost Gelre zie ik dat de bereidheid om goed naar elkaar te luisteren, om elkaar ruimte te bieden, af en toe in de knel komt. Ik zie dan dat standpunten verharden, dat het eigen gelijk belangrijker is dan het samen zoeken naar oplossingen.’

Aalten

Burgemeester Anton Stapelkamp keek terug op het jaar waarin hij zeer te spreken was over het functioneren van het nieuwe college en de politieke verhoudingen in Aalten. In navolging van Oost Gelre keek ook Stapelkamp vooruit op ‘75 jaar samen vrijheid'. Hij benoemde verder twee opgaven waar Aalten voor staat: duurzaamheid en het sociaal domein.

‘Vergoedingen en voorzieningen zullen versoberd moeten worden’, kondigde de burgemeester aan. ‘Wie echt hulp nodig heeft kan op de gemeente rekenen, daar mag geen twijfel over bestaan. Maar te makkelijk wordt er soms een beroep gedaan op de jeugdzorg of de Wmo, gewoon omdat men er recht op heeft. Ook als burgers daar makkelijk financieel zelf in kunnen voorzien of er goedkopere alternatieven zijn. En dat is moeilijk te accepteren in een tijd van grote tekorten.’

Mogelijk wordt er een beroep gedaan op de inwoners. ‘Er zijn al gemeenten die burgers rekeningen sturen met daarbij het verzoek om een vrijwillige bijdrage. Welke bijdrage kunt u leveren aan het beheersbaar en betaalbaar houden van de lokale zorgverlening?’

