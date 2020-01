Burgemeester Berkelland: Leefbaarheid, financiën en veiligheid belangrijk in 2020

In de voormalige rioolwaterzuivering in Neede is de afgelopen tijd hard gewerkt aan natuurbelevingspark natuurpark Kronenkamp. Maar maandag was de zuivering het decor voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berkelland. Burgemeester Joost van Oostrum noemt leefbaarheid, financiën en veiligheid de speerpunten voor de krimpende gemeente.

door Melanie Lokate

Burgemeester Joost van Oostrum zag de gemeente weer verder krimpen met 151 inwoners. Berkelland is een krimpgemeente en langzaamaan begin je dat in de cijfers te zien. 'Maar er is ook goed nieuws er zijn dit jaar al twee baby's geboren! Ik zou zeggen, zo moeten we door gaan.'

Omdat het inwoneraantal daalt, is het volgens de burgemeester belangrijk om aan de leefbaarheid in de grote én kleine kernen te werken. Zo is de afgelopen jaren in Beltrum al een start gemaakt met het woonbehoefte-onderzoek. Dit jaar gaat de voormalige Jenaplanschool gesloopt worden en komen er seniorenwoningen op die plek. 'Dit onderzoek gaan we nu ook in de grote kernen doen.'

Onderdeel om de leefbaarheid op peil te houden is de aanpak van de centra. In Eibergen en Neede is daar al een start meegemaakt en in Borculo hebben ondernemers zelf een plan bedacht. In Leef! staat hoe de leegstand aangepakt moet worden.

Financiën baren zorgen

De financiële situatie van de gemeente Berkelland baart zorgen. Er moeten keuzes gemaakt worden om de financiën weer op orde te krijgen. 'We moeten samen met u, met de inwoners, naar oplossingen zoeken.' Eind vorig jaar is er een enquête geweest en daarin is aan inwoners gevraagd waar de gemeente volgens hen op moet bezuinigen. Dinsdag worden de resultaten gepresenteerd.

Veiligheid

Ondermijning, drugslabs, woninginbraken. De veiligheid op het platteland staat onder druk. Berkelland staat landelijk in de picture met het Keurmerk Veilig Buitengebied. Dit is in onder andere Holterhoek ingevoerd. Loonwerkers, de Wildbeheereenheid en defensie (Kamp Holterhoek) werken samen om zicht op het buitengebied te houden.

Al met al staan de gemeente Berkelland en de inwoners voor uitdagingen in 2020. Maar de nieuwjaarsreceptie maandagavond was ook vooral gezellig. De jongeren van jongerenorganisatie Jimmy's brachten hapjes rond en er werd gelachen en iedereen was vol verwachting: wat gaat 2020 allemaal brengen?