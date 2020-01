Benjamin bij NEC Roefs is de rust zelve

'Ja, super. Perfecte omstandigheden, lekker hotel, lekker veld, lekker weer. Ik ben goed opgevangen door die jongens. Ik ben heel jong, maar ik ken er heel veel, dus dat maakt het makkelijker. Ik probeer mezelf te blijven, rustig in het veld en buiten het veld. Dat is mijn sterke punt als keeper ook, dat ik rustig blijf. Ik kan ook redelijk meevoetballen en één-op-één ben ik ook goed. En strafschoppen stoppen kan ik ook wel een specialiteit noemen.'

'Het is een ander niveau dan bij onder 17. De snelheid van de bal en van het spel, dat is even wat anders. Voorlopig ga ik weer terug naar de onder 17. Ik train twee keer in de week bij de onder 19 en één keer in de drie weken bij het eerste. Leuk om te horen dat er belangstelling is, maar ik ga nu gewoon door en moet mezelf laten zien. Ik had niet verwacht dat ik mijn debuut mocht maken hier, al is het nog niet in een officiële wedstrijd. Ik had het niet aan zien komen, maar Gabor Babos zei het voor de wedstrijd tegen mij. Ik ben trots en blij.'