Burgemeester Nijmegen ergert zich groen en geel aan verharding

door Sven Strijbosch

Het aantal demonstraties in de stad typeren die stelling volgens de burgervader. Dat waren er in 2012 nog slechts 7, in 2016 22 en afgelopen jaar 44. 'Tot een dialoog, een echt gesprek in alle rust tussen partijen komt het daarbij echter lang niet altijd', meent hij.

'Wat voor een samenleving zijn we?

Bruls ergert zich groen en geel aan die verharding: 'Wat voor een samenleving zijn wij als er tachtig agenten nodig zijn om bij een kinderfeest twee partijen met een tegengestelde mening uit elkaar te houden? Wat voor een samenleving zijn we als mensen die hun overtuiging ventileren daarna al dan niet online zo besmeurd en bedreigd worden dat ze gedwongen zijn aangifte te doen of nog erger, beveiligd moeten worden?'

Ook stond hij stil bij het geweld tegen hulpverleners. Vrije actueel na verschillende incidenten in het hele land afgelopen jaarwisseling. 'Wat voor een samenleving zijn we wanneer het nog te vaak gebeurt dat hulpverleners beledigd, beschimpt en aangevallen worden omdat zij hun werk doen ten behoeve van ons allemaal', vraagt Bruls zich hardop af.

Totaal vuurwerkverbod

De burgemeester heeft in ieder geval al een start gemaakt wat aan die verharding te doen. Na afgelopen jaarwisseling pleit hij, tegen de lijn van zijn CDA in, voor een totaal vuurwerkverbod. 'Ik vind vijftig brandweer-uitrukken en de vele politie-inzet die nodig is om de boel kort te houden nog steeds absurd', stelde Bruls na de jaarwisseling. 'En dat blijf ik vinden tot het einde van mijn levensdagen.'

Er ligt volgens de burgemeester een grote opgave voor komend jaar. Maar naast de zorgen waren er ook positieve woorden over Nijmegen in het afgelopen en komende jaar. De forse bevolkingsgroei geeft volgens Bruls aan hoe populair de stad is.

'Old city, young vibe', waren de bemoedigende woorden die de burgemeester trots benadrukte. De oproep voor 2020 is duidelijk: 'Het loont de moeite, en gezien de verharding die ik hier en daar zie optreden, is het ook noodzaak om buiten de eigen bubbel te kijken. Het levert ons zoveel op.'