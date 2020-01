Renkumse wethouder Marinka Mulder genomineerd voor 'Beste Lokale Bestuurder 2019'

De Renkumse wethouder Marinka Mulder is één van de tien genomineerden in de categorie Beste Lokale Bestuurder 2019. Een jaarlijkse verkiezing van Binnenlands Bestuur. De 30-jarige Mulder neemt het nu onder meer op tegen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De nominaties worden bepaald door andere politici en bestuurders. Mulder wordt onder meer geprezen om haar 'innovatieve aanpak van lastige dossiers' en haar 'toewijding'. Ook zou ze in staat zijn om 'met iedereen contact te leggen'. Ze is de enige Gelderse genomineerde in deze categorie.

Zelf zag Mulder de nominatie niet aankomen. 'Nee joh. Is een hele grote verrassing. En ik wist tot vandaag niet wie er nog meer genomineerd zijn. Het is nogal een lijstje.'

'Heel bijzonder', vervolgt Mulder. 'Het is vooral een groot compliment. En wat ik het leukste vind, is dat de aanbeveling precies gaat over wat ik zo belangrijk vind aan lokaal bestuur: dichtbij en altijd aanspreekbaar, ook op moeilijke onderwerpen. En verbinden van verschillende partijen.'

Wat zou de reden zijn om juist jou te nomineren?

Ik denk omdat ik probeer nieuwe manieren te vinden om inwoners te betrekken bij de gemeente', legt Mulder uit. 'Zo ben ik voor de nieuwe plannen in de jeugdzorg in gesprek gegaan met ouders, kinderen, huisartsen en hulpverleners. En ik hoop ook omdat ik een toegankelijke wethouder ben die makkelijk te bereiken is en goed luistert.'

Je bent de enige Gelderse bestuurder in de lijst. Best bijzonder toch in een provincie waarin bijvoorbeeld ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch of gedeputeerde Jan Markink actief zijn?

'Ja hè? Vind ik dus ook, voelt een beetje gek. Want ik vind Ahmed en Jan, ieder op hun eigen manier eindbazen. Maar het is een hele eer om in dit rijtje te staan.'

Burgers kunnen tot en met 12 januari stemmen om de winnaar te bepalen. Volle bak campagne tot die tijd?

'Ik vind het super belangrijk dat meer jonge mensen, en jonge vrouwen, kiezen voor het openbaar bestuur. Er is een nieuwe generatie jonge bestuurders nodig de komende jaren. Als een hoge score voor mij daar extra aandacht voor genereert, dan wil ik daar zeker campagne voor voeren. Maar ik ben ook weer volle bak aan het werk na de feestdagen.'