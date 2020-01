Vitesse in Portugal dag 1: visite voor Bazoer en stoere vrouwen

Vitesse is deze week in Portugal en Omroep Gelderland is daar natuurlijk bij. In dit blog word je dagelijks bijgepraat over de trainingsweek. Vandaag dag 1.

Voor uw verslaggever was het even een moeilijk begin van een trainingskamp. Door wat problemen met een creditcard was een huurauto meekrijgen wat lastig. Nu zullen jullie denken, wat moeten wij met deze informatie? Waarschijnlijk niet zoveel. Maar er zijn twee Vitesse-supporters Willem en Sjors (al jaren bekend onder 'het legioen') die een eervolle vermelding verdienen. Die hebben ervoor gezorgd dat ik gewoon bij mijn hotel kwam. En de collega van de krant zorgt ervoor dat ik dat kan blijven doen. Dus er zal elke dag gewoon een blog komen!

En daardoor stond ik vanmorgen gewoon aan het randje van het trainingsveld bij Vitesse. De zon schijnt volop. 'Of ik een vlucht gemist had', vroeg fysio Jos Kortekaas. Nee, dat niet. Maar we zijn iets later aangekomen in Portugal dan Vitesse. Die zijn al twee dagen langer bezig. In die tijd is Allach vertrokken als technisch directeur, maar daar hebben ze op het veld weinig last van. Sturing buldert met zijn stem over het veld om zijn jongens aan te sporen. De trainingen zijn pittig en de spelers hebben het soms zwaar. 'Dat moet ook wel, want de fysieke achterstand is groot', stelt Sturing.



Foto: Paul Meima

Knuffelen

Tijdens de training komt er wel bezoek. Niet alleen van supporters, maar ook van de broer van Riechedly Bazoer. Hij trekt vaak mee met Bazoer op trainingskampen, als het te bereizen is. Eigenlijk is dat wel mooi om te zien, want dat gebeurt (voor zover ik weet) bij andere spelers heel weinig. Hij heeft zijn kleine kinderen meegenomen, die maar wat graag naar hun oom kijken. Nou ja, eigenlijk was dat maar vijf minuten het geval. Zelf voetballen vinden ze ook erg leuk. Na afloop was er meer aandacht voor Riechedly en was het natuurlijk tijd om te knuffelen.

Het was de enige training voor Vitesse vandaag. Morgen (dinsdag) wordt er geoefend tegen Servette FC.

Stoere vrouwen

In het hotel waar ik verblijf zijn meer Nederlanders. En niet zomaar een paar Nederlanders. De vrouwen van DTS Ede beleggen hier ook hun trainingskamp en sluiten dat vandaag af met een oefenwedstrijd tegen de vrouwen van VV Alkmaar. Hoewel ze bij DTS nog niet teveel van hun strijdplan wilden weggeven tegen de Alkmaarders (ze spelen binnenkort mogelijk nog een keer tegen elkaar, in de beker) zegevierden de Gelderlanders wel met 3-2. De, in de eredivisie spelende, vrouwen van VV Alkmaar toonden zich dan weer van hun sterkste kant na de wedstrijd. Zij doken de koude zee in. Hoewel het weer prima is, ben ik toch blij dat zij dat voor ons hebben gedaan.'