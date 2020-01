Zes auto's op elkaar op A15, ruim een uur vertraging

Op de A15 zijn zes auto's op elkaar geknald bij Dodewaard. Er zijn in de richting van Nijmegen twee rijstroken dicht. De file zorgt voor ongeveer een uur vertraging, meldt de ANWB. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Den Bosch. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Ook op de N325 bij Arnhem is een ongeluk gebeurd. Daar is de linkerrijstrook van de Pleijweg richting de A12 is dicht. Het verkeer staat al stil op de A325.

Ook weggebruikers op de A28 hebben veel vertraging: ruim anderhalf uur. De oorzaak is een ongeval bij Elspeet. Het verkeer richting Zwolle wordt geadviseerd om te rijden via Apeldoorn, over de A1 en A50.