Marleen laat in haar vlogs zien wat een huis een thuis maakt

Wat maakt een huis je thuis? Dat vraagt vlogster Marleen Hoftijzer uit Aalten zich regelmatig af. Ze besloot twee jaar geleden als digitale nomad rond te gaan reizen en maakte er een vlogserie over, genaamd 'Can I come over?'. Ze maakte er vervolgens ook een Gelderse versie van die nu bij Omroep Gelderland te zien is.

Elke plek kan een thuis zijn

Vanaf vandaag (9 januari) neemt Marleen je 15 donderdagen lang mee naar plekken waar Gelderlanders zich thuis voelen. En dat zijn hele uiteenlopende plekken, van leven op een boerderij waar carbidschieten een elk jaar terugkerende traditie is, tot aan 'piraat' Robin, die zijn huis heeft omgebouwd tot piratennest.

Of of de voorheen dakloze Ben die nog steeds de buitenlucht van Nijmegen als een thuis beschouwt. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze voelen zich op hun best op de door hen zo geliefde plekken.

Elke donderdag

De vlogs van Marleen zijn gemaakt voor het Omroep Gelderland YouTube-Kanaal en IGTV op Instagram, het platform voor Instagram video's die langer dan een minuut zijn.

Bekijk hier de eerste vlog:

Voor Omroep Gelderland is het uniek dat een journalist video's slechts voor deze twee media maakt. Marleen zelf is enthousiast: 'Het is bijzonder hoe sterk je roots een rol blijven spelen in je leven. Een thuis is toch meer verbonden met mensen dan met een plek. Dat hoop ik in de vlogs weer te geven.'