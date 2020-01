Edward Sturing zit er bovenop bij Vitesse: 'Er moet kracht bij'

De stem van Edward Sturing buldert over het trainingsveld in Portugal. Tijdens het trainingskamp is het tijd voor de nieuwe hoofdtrainer om zo snel mogelijk zaken te doen. Over iets minder dan twee weken wacht de eerste competitiewedstrijd van 2020 en er is nog een hoop werk te verzetten.

Vorig jaar observeerde Sturing vooral langs de zijlijn, als assistent. Nu is hij weer hard bezig om als hoofdtrainer zijn stempel te drukken. 'Het moet ook wel, tijdens dit trainingskamp wil ik mijn speelwijze uitdiepen. Zowel op het veld als daarbuiten, we moeten veel praten ook. Individueel en in teamsessies.'

Conditie opbouwen

Maar misschien nog wel belangrijker is de fysieke toestand veranderen, stelt de Eerbeker. 'De ploeg moet fysiek weer topfit worden, er moet kracht bij. We willen meer initiatief nemen in wedstrijden en initiatief kost kracht. Daarom probeer ik met Jan van Norel (fysiektrainer) een schema te maken waar deze ploeg stappen mee zet.'



Foto: Paul Meima

'De vorige keer dat ik instapte stond de ploeg er beter voor dan nu. Het was ook later in het seizoen. En om dat weer in orde te krijgen zit ik er bovenop. Ik wil ze aansporen om gas te geven, maar daarbij moet ik ook weer opletten dat ze geen blessures krijgen.'

Hoge verwachtingen

Sturing haalt het zelf al even aan. In 2017 stapte hij ook al in als interim-trainer. Toen wist hij met aantrekkelijk spel Europees voetbal veilig te stellen. Iedereen verwacht dan ook weer hetzelfde in Arnhem. 'Maar ik moet wel zeggen: het is geen knip- en plakwerk. Het is een heel andere groep deze keer en er zijn andere omstandigheden. De vorige keer had ik maar vier a vijf weken de tijd om iets op te bouwen, nu krijg ik wel veel meer de tijd. Het voordeel is dat ik nu wel meer tijd heb om de groep te leren kennen en zij mij. Want voor sommigen ben ik ook nieuw.'

Of die hoge verwachtingen eruit gaan komen, zal deze week misschien al duidelijk worden als Vitesse twee oefenwedstrijden speelt. 'Maar de oefenwedstrijd van dinsdag (Servette FC, red.) had van mij niet gehoeven hoor. Dit kost me gewoon trainingsdagen die ik nodig heb. We zien die wedstrijd dan ook als een soort training. Als we zaterdag tegen Duisburg spelen, dan zullen we er anders in gaan', stelt de hoofdcoach.

Foto: Paul Meima

Aanwinsten?

In januari is de transferwindow ook open, dat betekent dat Vitesse nog nieuwe spelers kan aantrekken. 'We kijken dan ook zeker naar de mogelijkheden', stelt Sturing. 'Maar het gevaar is dat er dan ook weer jongens gaan vertrekken. Ik hoop vooral dat er niet teveel weggaan, maar natuurlijk hebben we ook maar één linksback. Dat is krap, dus als er een kans komt, zullen we die ook nooit nalaten.'





Foto: Paul Meima



Wel denkt Sturing dat er aanvallend nog wat gaat vertrekken bij Vitesse. Zowel Darfalou als Matavz staan in de belangstelling van andere clubs. 'We hebben vier spitsen, dat kan als je met twee spitsen speelt. Maar zolang ik hoofdtrainer ben, zal dat niet gebeuren. Ik heb dus ook geen vier spitsen nodig, daar moeten we wel naar gaan kijken.'