Burgemeester Doetinchem wil D'ran in 2020

Burgemeester Mark Boumans wees maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak op een Doetinchemse samenleving die aan het veranderen is. Daarbij haalde Boumans bijvoorbeeld het geweld tegen hulpverleners aan.

'Ze werken 24 uur per dag om onze gemeenschap leefbaar en veilig te houden, maar toch krijgen ze op straat niet altijd het respect dat ze daarvoor verdienen', aldus Boumans. De burgemeester noemde daarbij de vechtpartij van afgelopen najaar in het centrum van Doetinchem, waarbij 25 relschoppers agenten te lijf gingen. 'Dat de twee belangrijkste aanstichters hiervan nog steeds achter de tralies zitten, vind ik geheel terecht.'

Ook hield Boumans een nare smaak over aan het dodelijk ongeval begin oktober op de Velswijkseweg, waarbij hulpverleners werden gehinderd door fotograferende omstanders. 'Een schrijnend voorbeeld van hoe de individualisering uit de hand loopt, en uitmondt in een verharding van de samenleving.'

Een compliment van de burgemeester was er voor de supporters van de Graafschap. 'In tegenstelling tot andere delen van het land, waar soms een vreselijk racisme van de tribunes golft, juichen onze voetbalfans voor iedere voetballer, ongeacht kleur of ras. Op sportief en sociaal gebied is De Graafschap een voorbeeld van hoe je verandering kunt zijn die je wilt zien.'

'We moeten miljoenen zien te vinden'

De financiële situatie waarin Doetinchem zich bevindt bleef niet onbesproken. Boumans sprak zijn waardering uit aan de gemeenteraad en het college over het op orde krijgen van het huishoudboekje. 'Ik zie hoe pijnlijk de beslissingen kunnen zijn die het met zich meebrengt en dat zal de komende jaren nog wel even zo blijven', aldus Boumans. 'We moeten miljoenen zien te vinden. Laten we niet met de vinger wijzen of elkaar vliegen afvangen, maar naar elkaar omzien en zo samen door deze moeilijke tijd heen komen.'



Vooruitkijkend op het komend jaar ziet Boumans ook een paar belangrijke thema’s. Zo is er volgens Boumans genoeg ruimte voor nieuwe woningen, wordt er verder gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het gebied rondom de Oude IJssel, staat Doetinchem open voor nieuwe windmolens en zonneparken, wordt er gestart met de verdubbeling van de Europaweg en wordt 75 jaar vrijheid gevierd.



'We zien komend jaar ook de vergunningsprocedure en de aanbesteding omtrent de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis met vertrouwen tegemoet, zodat Doetinchem en de Achterhoek in 2024 weer kunnen beschikken over een modern en up-to-date ziekenhuis', aldus Boumans.

‘Aanpakken of op z’n Achterhoeks: D’ran!’

Volgens Boumans zijn er meerdere voorbeelden in Doetinchem te vinden, waarbij verandering werkt. ‘In het bejaardentehuis, in de stad, bij de sportvelden, in de straten en in de theaters. Met de handen. Aanpakken betekent dat. Of op z’n Achterhoeks: D’ran! En dat vraagt iets van ons allemaal.'