Na bijna 20 jaar komt er duidelijkheid over MKZ in Kootwijkerbroek

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Met een dik pak papier komt Dokter uit zijn kantoor gelopen. 'Dit is maar een fractie van het dossier hoor', vertelt Dokter. 'Dit is van het laatste mailtje dat ik heb gekregen.' Het tekent de impact die de MKZ-crisis in 2001 op hem en Kootwijkerbroek heeft gehad. Al bijna twee decennia is hij bezig de onderste steen boven te halen.

Uitbraak

In 2001 werd in Kootwijkerbroek een kalf met symptomen van mond -en klauwzeer aangetroffen. Na een positieve uitslag in het laboratorium besluit toenmalig minister Laurens Jan Brinkhorst 60.000 dieren in de omgeving te ruimen. In tegenstelling tot andere gebieden waar MKZ werd aangetroffen, wordt in Kootwijkerbroek geen ander dier ziek. Het dorp twijfelt daarom over de uitkomst van het onderzoek en komt in opstand.

In oktober 2019 kwam er doorbraak in de zaak. Drie deskundigen oordelen dat bij de testen destijds afgeweken is van de voorschriften. Hiermee lijken de boeren gelijk te krijgen in hun jarenlange strijd. Volgens hen is nooit sprake geweest van een grote MKZ-uitbraak.

'Als men achteraf niet kan aantonen dat je door een rood licht bent gereden, krijg je ook geen bekeuring. Dus met andere woorden: Als je achteraf niet goed kan aantonen dat hier MKZ geweest is, kan je het volgens mij ook niet meer hardmaken'.

Uitspraak

Dinsdagmorgen besluit de hoogste economische rechter of de dieren terecht zijn geruimd. 'Het is toch wel een beetje spannend zo'n dag', vertelt Dokter. 'Ook de impact die het heeft gehad op het dorp. Dat die tienduizenden dieren zijn gedood. Waarschijnlijk wegens een foutieve uitslag uit het laboratorium. Dan is dat wel erg triest.'

Na bijna twee decennia komt er dus eindelijk duidelijkheid en dus ook een afsluiting voor Kootwijkerbroek. Een feest zal het echter niet worden. Ongeacht de uitslag. 'Als je terugdenkt naar wat er allemaal gebeurt is, kan je er niet als een feest mee omgaan. Ik vind wel dat we alles uit de kast hebben gehaald om de waarheid boven tafel te krijgen. Ik denk ook dat deze rechter zich er goed in verdiept heeft. Het wordt tijd dat we tot een einde gaan komen.'