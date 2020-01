'Eenvoudige borrel met bitterbal' in Zutphen na storm van kritiek

'De klok lijkt te zijn teruggedraaid', begint burgemeester Annemieke Vermeulen haar nieuwjaarsrede. Na twee uitstapjes is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zutphen dit jaar terug op het stadhuis.

Foto: Omroep Gelderland

'Dit jaar wilden we het eenvoudiger: back to basic bij duurzaamheidscentum de Kaardebol. Met stoere laarzen en winterjas lekker buiten, zodat een nieuwe ondernemer zichzelf op de kaart kon zetten en ook om de diverse activiteiten op de Kaardebol goed uit te lichten', gaat ze verder. Maar zo ver kwam het alleen niet.

'Veel negatieve reacties'

Toen bekend werd hoeveel geld de gemeente in eerste instantie reserveerde voor de borrel - maximaal 10.000 euro - stroomden de reacties op het stadhuis binnen. 'Het ontging ons niet dat er veel negatieve reacties kwamen op het kostenaspect. Dat vonden wij jammer maar ook begrijpelijk.'

Vlak voor de kerst besloot het college daarom last-minute de plannen te wijzigen. 'En dus staan we hier in onze eigen Burgerzaal met een eenvoudige borrel met bitterbal', aldus Vermeulen.

Foto: Omroep Gelderland

Door de locatie te wijzigen, veranderde ook het kostenplaatje aanzienlijk, met name vanwege de horeca-uitgaven. Waar de gemeente eerst ongeveer 8000 euro uit dacht te geven aan de receptie, verwacht zij nu maximaal 2200 euro kwijt te zijn.

Naar aanleiding van alle reacties, roept Vermeulen inwoners op om volgend jaar zelf met ideeën te komen. 'Van sponsoring tot spontane ideeën en suggesties voor de organisatie.' Volgend jaar wil de burgemeester Zutphenaren mee laten denken over de invulling van de bijeenkomst.

'Nooit meer in het nieuws als intolerante stad'

Vermeulen sneed in haar speech ook andere onderwerpen aan, waaronder haar gesprek met leden van de werkgroep LHBTI+. 'Ik heb gesprekken gevoerd met twee Russische jongens die hier niet hand in hand durven te lopen, met twee vriendinnen die zich niet vrij voelen hun liefde voor elkaar te tonen. Ik vind dit onbestaanbaar, zeker als liberaal denkend mens.'

Daarnaast maakte de ontmoeting met Ziggy Krassenberg (18), momenteel één van de kandidaten van The Voice of Holland, veel indruk op haar. De zanger werd op straat in Zutphen zo vaak aangesproken op zijn uiterlijk en zijn geaardheid, dat hij op zijn zeventiende besloot om te verhuizen.

Reden voor de burgemeester om de 18-jarige uit te nodigen voor een gesprek, waardoor Ziggy maandagavond zelfs het podium beklom om het nummer Losing my religion te zingen.

Diversiteit en inclusie is wat Vermeulen betreft dan ook hét thema van 2020. 'Iedereen hoort erbij en mag zichzelf zijn. Ik wil nooit meer dat Zutphen in het nieuws komt als intolerante stad. Ik ga me inzetten zodat iedereen in Zutphen en Warnsveld een gewaardeerde rol kan vervullen en een bijdrage kan leveren op basis van zijn of haar eigen interesses en talenten.'