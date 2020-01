Familieleden bezoeken 'dodencellen' Kruisberg gevangenis Doetinchem

DOETINCHEM – Nabestaanden van mannen die in de oorlog vanuit gevangenis De Kruisberg in Doetinchem naar een executieplaats werden gevoerd, hebben afgelopen weekend de 'dodencellen' bezocht van hun vaders, opa's of ooms. Om de dood van vier Duitse militairen door het verzet te wraken, werden 46 mannen bij Varsseveld doodgeschoten op 2 maart 1945.

De cellen van voormalige gevangenis De Kruisberg zien er nog bijna net zo uit als tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Sicherheitsdienst hield er toen honderden verzetsmensen en geallieerden gevangen. Afgelopen weekend opende de Stichting Doetinchem Herdenkt (SDH) voor de tweede keer de gevangenisdeuren voor publiek, om te vertellen over aangrijpende gebeurtenissen uit die tijd, onder meer over de mannen die er hun laatste uren doorbrachten.

Opgepakte NSB'ers en de 46 doden van Rademakersbroek

Met 80 aanmeldingen was de middag volgeboekt. In twee kleine cellen en op de luchtplaats hoorden zij drie verschillende verhalen. SDH-voorzitter Karel Berkhuysen vertelde over de Doetinchemse verzetsvrouw Iet Gerritsen en over de Brit Peter Thorne die beiden gevangen zaten, en over de algehele toenmalige situatie. SDH-vrijwilliger Ger Lieverdink vertelde hoe er na de oorlog 1300 NSB’ers opgesloten zaten in de gevangenis.

En Kirsten Zimmerman vertelde het ijzingwekkende verhaal over de 46 verzetsmensen die in hun 'dodencellen' zaten totdat ze op 2 maart 1945 naar Varsseveld werden afgevoerd. Daar werden zij op het Rademakersbroek door een Duits vuurpeloton gefusilleerd als represaille voor de moord op vier Duitse militairen.

Vrijdag bestonden de laatste drie groepen uitsluitend uit familieleden van die 46 mannen, waaronder enkele van hun kinderen en kleinkinderen. 'Nog nooit hadden zij en andere familieleden De Kruisberg bezocht. Dat zorgde voor een indrukwekkende sfeer. Vooral omdat ook nu weer bleek hoe die traumatische gebeurtenis hun leven en ook dat van een tweede en zelfs derde generatie heeft bepaald', aldus voorzitter Berkhuysen.

Dagboekfragmenten van gevangenen

In de cellen lazen Zimmerman en Berkhuysen diverse verhalen en passages uit dagboeken voor. 'Onder meer een dagboekfragment van Piet Gruwel uit Etten, de hoofdonderwijzer van de lagere school', vertelt Berkhuysen. 'Vanwege zijn verzetsactiviteiten belandde hij na een inval bij hem thuis op 1 maart 1945 in een cel in De Kruisberg. In die cel maakte hij kennis met drie celgenoten. De volgende ochtend klonken hun namen: Sofort fertig machen. Transport! De drie kregen een briefje in hun zak met hun naam. Vervolgens werden hun handen op de rug gebonden. Gruwel gaf ze nog een stuk roggebrood mee voordat ze met 43 anderen werden afgevoerd. Pas vijf dagen later vernam hij van een nieuwe gevangene dat de 46 mannen op het Rademakersbroek bij Varsseveld waren gefusilleerd. Hevig geëmotioneerd kuste Gruwel daarop hun ingekraste namen op de betonnen celmuur. Uit woede was hij drie dagen niet in staat om te eten.'

Piet Gruwel kwam op 28 maart vrij. Drie dagen voordat Canadese troepen De Kruisberg bereikten. Door contact met een Duitse militair werd hij vrijgekocht; in ruil voor een vet varken. De Duitsers brachten hem naar Montferland waar ze hem midden in het bos vrij lieten.

Nabestaanden celgenoten ontmoeten elkaar

'De zoons van Piet Gruwel hadden vrijdag de oorspronkelijk dagboek-aantekeningen bij zich', aldus Berkhuysen. 'Toen bleek dat er ook familieleden aanwezig waren van Gruwels celgenoten. En dat is waarom we dit organiseren. Soms blijken, ook nog na 75 jaar, allerlei puzzelstukjes plotseling op hun plaats te vallen en worden vragen toch nog beantwoord. Nabestaanden hebben er vaak al die tijd niet of nauwelijks over gepraat. Het verdriet was vaak te groot.'

Dat bleek ook voor de weduwe van Derk Jan te Rietstap. Haar zoon was vrijdag samen met zijn zus aanwezig was en vertelde dat hun moeder er nooit over praatte, maar wel goed kon schrijven. Dat heeft ze uitgebreid gedaan in de dagboeken die ze heeft bijgehouden.

De dagboeken zijn niet het enige wat hen aan hun vader herinnert. De 46 zijn na enige tijd opgegraven uit hun tijdelijke massagraf, en in hun woonplaatsen herbegraven. De das die Te Rietstap droeg, met een vuistgroot gat erin als overblijfsel van het nekschot, is door zijn vrouw bewaard. Er naar kijken konden ze nooit, maar nu is de das ingelijst.

Met dank aan Stichting Doetinchem Herdenkt.