Milan Hilderink zegt school af voor trainingskamp met De Graafschap

Wat opvalt tijdens de training op maandag in Sotogrande is dat trainer Mike Snoei zich nadrukkelijk bekommert om Hilderink. De centrale verdediger krijgt af en toe complimentjes, maar regelmatig ook onder uit de zak van de bevlogen Snoei die er bovenop zit tijdens afwerkvormen.

Bekijk de video. Tekst gaat eronder verder.

'Ja, hij schreeuwt veel naar mij maar dat is beter dan dat hij niks zegt. Zenuwachtig? Af en toe een beetje, maar ik moet het vooral als motivatie zien. Hij is inderdaad veel met mij bezig en dat is alleen maar mooi. Hij wil je beter maken', weet het talent uit Steenderen.

'Interessant project'

Hilderink is centrale verdediger, heeft uiteraard nog een lange weg af te leggen, maar klopt volgens Snoei zeker aan de deur bij de hoofdmacht. Daarom heeft de technische staf hem ook meegenomen naar Spanje. 'Ik kijk niet zo naar leeftijd. Dit soort jongens bepalen zelf wanneer ze er staan. Hij heeft zich gemanifesteerd tijdens de voorbereiding, daarna kreeg hij een kleine terugval maar dat is ook helemaal niet erg. Nu komt hij er weer aan. Milan is een interessant project.'

Flair

Terwijl de MBO-scholier de kratten sjouwt en ballen in de tas drukt na de training, stipt Snoei een verbeterpunt aan voor Hilderink. 'Hij mist nog wat flair en brutaliteit. Dat heeft deels te maken met hoe je in elkaar steekt, hoe je wordt opgeleid. Maar als hij daar goed aan werkt, kan hij er wel eens sneller staan dan menigeen denkt.'

Graafschap op één

De Achterhoeker had vandaag eigenlijk gewoon in de schoolbanken moeten zitten. 'Ik heb dat even af moeten zeggen', zegt Hilderink met een glimlach. 'Maar ze zijn flexilbel hoor en het is prima. Ik doe sport en bewegen en zit nu in het tweede jaar. Ja, De Graafschap staat bij mijn op de eerste plaats. Ik sta het liefst op het veld hier, anders had ik nu in de schoolbanken moeten zitten. Maar het is natuurlijk wel belangrijk. Ik werk er ook hard aan.'

Doorbraak

De benjamin van de selectie in Spanje wil uiteraard meer minuten maken. Zijn debuut heeft hij inmiddels achter de rug. Hilderink mocht invallen tijdens de thuiswedstrijd tegen Volendam. Nu wil hij meer. 'Ik wil dit jaar doorbreken en het liefst zo snel mogelijk. De concurrentie op mijn positie is groot, maar ik ga die strijd gewoon aan. Ik steek prima in mijn vel en train ook goed. Ze willen dat ik hard in de duels zit en dat gaat denk ik ook de goede kant op.'