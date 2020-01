Burgemeester Rozendaal kijkt terug op 'stabiel jaar'

2019 was een stabiel jaar voor de gemeente Rozendaal, betoogt burgemeester Ester Weststeijn maandagavond in haar nieuwjaarstoespraak. Dat is anders dan in de rest van het land en de wereld, legt ze uit. Ook pleit zij voor een ander mensbeeld waarin 'de meeste mensen deugen'.

'Financieel staan we er in Rozendaal goed voor', vertelt Weststeijn. 'Onze spaarpot is goed gevuld, maar dat geld gaan we de komende jaren hard nodig hebben. Om te investeren in onze organisatie, in onze dienstverlening, in digitalisering en vooral ook in duurzaamheid en de energietransitie.'

Één overlastmelding per maand

Ook wat betreft veiligheid was 2019 in Rozendaal een relatief rustig en stabiel jaar, volgens de burgermoeder. 'Het aantal inbraken, inclusief pogingen daartoe, is op twee handen te tellen. En het aantal overlastmeldingen zit maar nét boven de tien. Dat is weinig, zelfs voor Rozendaal.'

Weststeijn herinnert zich onder meer de jongens Mads en Pepijn, die eerder dit jaar in de raad aandacht vroegen voor hun schoolplein. Daar moest meer groen komen en fijner kunnen worden gespeeld. De werkgroep die daarop volgde heeft volgens de burgemeester inmiddels vergevorderde plannen om dat voor elkaar te krijgen.

'Maak onze zakken leeg'

Ook heeft de raad volgens Weststeijn veel geld beschikbaar gesteld voor energiemaatregelen. 'En ik hoop werkelijk dat u onze zakken tot op de laatste cent leegmaakt', geeft ze haar inwoners mee.

'Wat doen we elkaar aan?'

Buiten het 'saamhorige' Rozendaal ziet Weststeijn wel veel debatten 'op het scherpst van de snede'. 'Wat doen we elkaar toch aan?', vraagt zij zich af. 'Maar dat is nu juist niet wat ik wil markeren bij de start van een nieuw jaar.' Ze citeert auteur Rutger Bregman uit zijn boek De meeste mensen deugen: 'Dat mensen van nature egoïstisch, paniekerig en agressief zijn, is een hardnekkige mythe.'

'Wat we aannemen in elkaar, is wat we oproepen. Als we het hebben over de grootste uitdagingen van onze tijd – van de opwarming van de aarde tot het tanende vertrouwen in elkaar – dan denk ik dat het antwoord begint bij een ander mensbeeld.' Een denkwijze waar Weststeijn zich 'enorm toe aangetrokken' voelt. 'De mens is ten diepste geneigd tot solidariteit en interactie.'

Bregman gebruikt zijn mensbeeld onder meer ter onderbouwing van zijn idee om een basisinkomen in te voeren. Een inkomen voor elke burger, waar geen prestatie of verplichting tegenover staat. Een opvallende keuze dus voor de burgemeester van het toch zeer liberale Rozendaal.