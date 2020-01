Ex-banneling Roy Beerens weet wat hij na zijn tijd bij Vitesse wil

De aanvaller weet nog precies hoelang het geleden is dat hij in actie kwam. 'Op 18 januari speelde ik mijn laatste wedstrijd en daarvoor speelde ik ook al niet veel.' Beerens had kritiek op de speelwijze van voormalig coach Leonid Slutskiy en werd vervolgens door de trainer overal buiten gelaten. Hij hoefde zelfs niet meer te komen trainen en zat maanden thuis. Nu Edward Sturing de leiding over het eerste elftal heeft, mocht de Brabander terugkeren.

'Ik heb zeven maanden geen bal aangeraakt en vooral thuis getraind. Nou, dat doet je wel wat. Ik ben geen 23 meer hè? Ik word 33.' Dat hij dus nu weer op het veld staat betekent volgens de aanvaller niet dat hij ook daadwerkelijk weer een basiskracht kan worden. 'Ik wil natuurlijk wel wedstrijdfit worden, maar straks ben ik misschien niet fit genoeg, snel genoeg of heb ik de waardes niet meer om te duelleren met mijn concurrenten. Alleen maak ik me daar nu geen zorgen om. Mijn prioriteit ligt bij het zorgen van het lichaam en zorgen dat ik weer adem heb om mee te doen.'

Foto: Paul Meima

'Slechter kan het toch niet'

De 32-jarige aanvaller klinkt nuchter. 'Ja, maar wat moet ik dan? Ik heb een jaar stilgezeten. Ik heb me al druk genoeg gemaakt. Op een gegeven moment zet je de knop om en denk je bij jezelf, het zal wel einde oefening zijn. Maar dit is een tweede kans en die ga ik positief aan. Ik zie wel waar het schip strandt, want slechter kan het toch niet.'

'Ik voelde me geen voetballer meer'

Slecht voelde Beerens zich toen hij te horen kreeg dat hij niet meer welkom was. 'Dat is vervelend, want je wil belangrijk zijn. Nadat ik maanden niet getraind had dacht ik erover na om te stoppen.' De buitenspeler had het erover met voormalig technisch directeur Mo Allach en zijn eigen familie. 'Ik voelde me ook geen voetballer meer. Ik was er ook niet meer mee bezig, ik koos voor mezelf en het gezin. Uiteindelijk blijf je de situatie rekken en zie je dat voetbal zo weer kan veranderen. Nu heb ik weer een tweede kans.'

Foto: Paul Meima

Beerens heeft toekomst ontdekt

Maar doordat Beerens zo lang thuis zat is hij wel nuttig bezig geweest. Zo is hij er achter gekomen wat hij na zijn actieve carrière graag wil doen. Dat is over 1,5 jaar, als zijn contract bij Vitesse is afgelopen.

'Doordat ik zoveel thuis was ben ik heel veel jeugdwedstrijden gaan kijken. Een kleine van mij speelt ook bij PSV en ik ben zo'n vier keer in de week ook met hem mee geweest. Ik ben erachter gekomen dat ik het leuk vind om wedstrijden te analyseren en met jeugd bezig te zijn. Ik wil die jongens advies geven, dat vind ik echt heel leuk. Doordat ik zelf niet meer voetbalde, kon ik nu iets terugdoen. Ik wil dit absoluut na mijn carrière doorzetten. Ik wil op een leuke manier spelers gaan begeleiden. Ik denk dat ik het kan, want ik heb het nu al een half jaar gedaan.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Topfit worden'

Op die toekomst wil Beerens nog wel 1,5 jaar wachten. 'Zolang duurt mijn contract nog. Ik wil dat met veel plezier uitdienen en topfit worden. Als ik niet goed genoeg ben, zien we het dan wel weer.'