Hattem krijgt een nieuwe lokale krant

door Rik Kapitein

Kers, die ook raadslid is namens de ChristenUnie, is zelf betrokken geweest bij deze herstart. 'Toen het nieuws naar buiten kwam dat de Dijkpoorter failliet was, vond ik dat wel erg jammer. Dat hoorde ik ook van andere Hattemers, dus ben ik mensen gaan activeren om een nieuwe Hattemer krant te maken.'

Zie ook: Dijkpoorter failliet, cadeaubonnen ongeldig

Kers wil zich nadrukkelijk niet bemoeien met de inhoud van de krant. 'Ik ben raadslid en dat vind ik mijn belangrijkste functie. Ik vind het belangrijk dat er geen schijn van belangenverstrengeling ontstaat. Daarom heb ik met mijn fractie, het college en het landelijk bureau van de ChristenUnie gesproken, om te kijken of ik me met de financiën bezig mag houden.' Samen met anderen heeft hij uitgebreid de integriteitsregels nagelopen. 'Daar zagen we geen problemen in.'

Een van de redacteuren, Angela van Erven, legt uit dat dat een voorwaarde was om de krant te kunnen maken. 'Wij willen alles kunnen schrijven', vertelt ze. 'Marinus is puur als boekhouder betrokken bij de financiën, maar wij mogen alles over hem schrijven wat we willen.'

Belangrijke krant

Volgens Kers was de Dijkpoorter een belangrijke krant in Hattem. 'Zelfs als er bijna geen eigen nieuws in stond, werd die krant wel gelezen, terwijl andere lokale krantjes rechtstreeks bij het oud papier terechtkwamen.' Dat is ook de reden om door te gaan met 'de Hattemer', en deHattemer.nl. 'Die naam is bewust gekozen: we gaan ons ook heel erg richten op online nieuws.'

Ten opzichte van de Dijkpoorter verandert er wel een en ander, vertelt Van Erven. 'Wij zullen niet langer elke ingezonden brief klakkeloos plaatsen. Soms vraagt een brief om wederhoor.' Bovendien krijgt de krant een compleet nieuwe layout. 'We kiezen voor een luchtige opmaak, die ook goed leesbaar is voor mensen met taalproblemen en voor ouderen. En we stappen over op echt, wit, krantenpapier. Maar dan wel milieuvriendelijk.'

'Dicht bij de mensen komen'

Ook het feit dat er twee redacteuren zijn, die zich bezighouden met de inhoud van de krant, is een vooruitgang ten opzichte van de oude krant. Met deHattemer.nl hoopt Van Erven weer een lokale krant te maken. 'We willen dicht bij de mensen komen, en herkenbare verhalen opschrijven. En uiteindelijk hopen we dé krant voor Hattem te worden, met ook het gemeentenieuws in onze krant.'