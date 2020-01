Oude IJsselstreek viert komend jaar de vrijheid

De Nieuwjaarsspeech van burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek stond maandagavond in het teken van het thema 75 jaar vrijheid. Komend jaar wordt daar op verschillende plekken in de gemeente bij stilgestaan.

'We zijn dit jaar niet voor niets met deze nieuwjaarsreceptie in Etten', zegt Van Dijk. Het Ettens Mannenkoor organiseert in juni een openluchtspel met acteurs in oude Canadese en Duitse uniformen, muziek en zelfs echte tanks en vliegtuigen uit de oorlogsperiode. 'Dat wordt dus echt iets bijzonders.'

Lessen uit de Tweede Wereldoorlog

Ook refereerde Van Dijk aan lessen die uit de Tweede Wereldoorlog geleerd kunnen worden. 'Ik heb het al best vaak gezegd: onze rechtstaat en vrijheden zijn helaas geen vanzelfsprekendheid. Ook nu zie je dat veel mensen zich opnieuw bedreigd voelen in hun bestaanszekerheid. Overal om ons heen zie je dat die weer onder druk staan.' Van Dijk riep op om daarvan niet weg te kijken. 'We moeten in verzet komen tegen onrecht, discriminatie en onverdraagzaamheid.'

'Mensen moeten op onze steun kunnen rekenen'

Van Dijk trok daarin ook de parallel met de uittreding van de gemeente uit Laborijn. Mensen met een bijstandsuitkering werden door de sociale dienst bejegend. 'Op termijn ondermijnt dat het gevoel van rechtvaardigheid. Mensen moeten op steun kunnen rekenen als ze ons nodig hebben. Als overheid, maar ook als buren, familie en vrienden. Als samenleving. Natuurlijk is het in het klein, maar het is ook de reden waarom wij het sociaal domein dit jaar anders gaan organiseren.'



De burgemeester rondde af met vier vrijheden: meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst. 'Onthoud dat. Werk daaraan. Gezamenlijk. Elke dag opnieuw. En vier vrijheid.'

Zie ook: 'Zeer indrukwekkend', Achterhoek voor een dag oorlogsgebied