Na bijna 19 jaar uitspraak in MKZ-zaak Kootwijkerbroek

De hoogste economische rechter doet vanochtend uitspraak in de MKZ-zaak Kootwijkerbroek. Vanuit het dorp reizen verschillende mensen naar Den Haag om te horen of in 2001 terecht 60.000 dieren zijn gedood.

In 2001 werd op basis van een positieve test de besmettelijke dierziekte mond- en klauwzeer (MKZ) vastgesteld op een bedrijf in Kootwijkerbroek. Om verspreiding te voorkomen, werd het besluit genomen de dieren op het bewuste bedrijf en in de omgeving te doden.

Herinneringen aan ruimingen

Verschillende Kootwijkerbroekers, veehouders en sympathisanten geloofden de testuitslagen niet en dat leidde in 2001 tot blokkades en rellen. De mobiele eenheid werd ingezet om ploegen te beschermen die de tienduizenden dieren op de 246 bedrijven moesten ruimen.

'Allerlei herinneringen komen weer boven', sprak veehouder Gert-Jan Dokter tijdens de laatste rechtszitting vorig jaar als zijn gedachten teruggaan naar 2001. 'De eerste geruchten dat er monsters zijn genomen. Dat er positief getest is. Dat er een bedrijf geruimd moest worden. Maar er werd geen één dier ziek in Kootwijkerbroek.'

Dokter en andere veehouders legden zich niet neer bij de ruimingen op de bedrijven. De afgelopen 18 jaar werd een juridische strijd gevoerd tegen de overheid om het besluit aan te vechten.

Deskundigen en 'foute' testen

Jarenlang is gestreden om documenten, testuitslagen en laboratoriumprocedures openbaar te krijgen. Vervolgens is gekeken naar de bewuste testuitslagen en hoe de procedures zijn gevolgd in het onderzoekslaboratorium dat daarvoor was aangewezen.

Volgens het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) zijn er voldoende bewijzen dat de uitslag positief was en dat ingrijpen daardoor onvermijdelijk was om te voorkomen dat de dierziekte zich zou verspreiden.

De veehouders proberen aan te tonen dat de testen niet kloppen en de procedures in het laboratorium niet juist gevolgd zijn. Ook de rechter liet verschillende deskundigen uit binnen- en buitenland naar het dossier kijken. Drie deskundigen presenteerden in 2019 hun rapport waarin ze hun twijfels uiten.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste economische rechter in Nederland, velt dinsdagochtend het eindoordeel. Dan wordt na 18 jaar duidelijk of de overheid in 2001 terecht het besluit nam om 60.000 dieren te doden.