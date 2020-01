Documentaire 'Helpt Elkander' in Pop-up museum Velp

Documentaire Helpt Elkander in Pop-up museum Rheden in Oorlogstijd



Datum: 17 april tot en met 8 mei

Locatie:

Hoofdstraat 75

6881 TD Velp

Openingstijden:

Het museum is tot en met 8 mei 2020 open op de volgende dagen:

Vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Website: www.helpt-elkander-velp.nl en www.wo2velp.nl

Documentairemaker Sacha Barraud interviewde tientallen overlevenden en nabestaanden voor het multimediaproject ‘Helpt Elkander’ in opdracht van Stichting Velp voor Oranje. Zo ook de familie van verzetsman Paul Roelofsen die in de kelder van Villa de Kleiberg werd gemarteld en gevangen gehouden. De documentaire is vanaf 17 april tot en met 8 mei (vrij, za,zo) doorlopend te zien in het pop-up museum Rheden in Oorlogstijd in Velp. De toegang is gratis. Er is ook een herinneringsroute waarbij je langs onderduikadressen loopt, fietst of met de auto rijdt.