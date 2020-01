Dennis had alles, maar kwam in diep dal terecht

Dit is Dennis Gerritsen (41 jaar) uit Groesbeek. Hij werkt in een sportschool in Arnhem. Dankzij de sport klom hij uit een diep dal.

Hij had het allemaal: een gezin, goede baan, vet salaris en een dikke auto. Maar begin 2017 kwam Dennis in een ernstige burn-out terecht. ‘Op een dag werd ik wakker en voelde het alsof ik in het schip van de Efteling zat. Mijn korte- en langetermijngeheugen waren weg. En ik was veel boos. Dat was niet leuk voor m’n kinderen.’

Dennis was altijd een fanatieke sporter. Op hoog niveau deed hij aan mountainbike en karate. Nu kon hij niks meer. ‘Ik kon geen 30 seconden meer hardlopen. Midden in de winter ging ik op het fietspad liggen. Ik was versleten en op. Een arts zei dat ik het lichaam had van een gepensioneerde, zoveel werkuren had ik al gemaakt.’

Het dal waarin hij zat kostte hem drie jaar. ‘Nu gaat het goed met me. Maar ik moet heel erg bedacht zijn op ‘teveel’. Via een tracker aan mijn pols houd ik mijn leven in de gaten. Bijvoorbeeld hoeveel ik slaap. Ik heb echt negen uur slaap per nacht nodig.’

‘Het was een zware tijd, maar aan de andere kant is het ook wel goed voor me geweest. Ik had een sloophamer in m’n gezicht nodig om te zien wat ik aan het doen was. Ik werkte 80 uur in de week. Nu nog maar 28 uur.'

'Daarnaast heb ik een eigen bedrijfje in voeding, beweging en ontspanning. Ik wil andere mensen waker schudden en zeggen dat je moet doen waar je gelukkig van wordt. Als je bij je baan drie keer in de week denkt: ‘zucht, ik moet weer’, moet je echt op zoek naar wat anders.’

