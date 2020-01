Ook Bertus (62) werd bestolen in Arnhem, maar hij kreeg hulp van een taxichauffeur

Het tweetal dat vrijdagnacht in het centrum van Arnhem werd beroofd van een ketting, telefoon en sigaretten was niet het enige slachtoffer van diefstal. Ook Bertus werd bestolen, maar dankzij een oplettende taxichauffeur had hij zijn telefoon snel weer terug.

De politie liet zaterdag weten drie dieven te hebben gepakt op het centraal station, met de spullen van het bestolen duo op zak. Maar ook dat er werd gezocht naar een taxichauffeur en een man die eerder die nacht waren betrokken bij een mogelijke diefstal.

De 62-jarige Bertus uit Renkum zag het bericht over de aanhoudingen bij Omroep Gelderland. 'Ik dacht: dat moeten diezelfde drie jongens geweest zijn.'

Bertus deed vrijdagavond mee aan een pubquiz in café Sint Jan. Hij schat dat hij even voor 0.30 uur werd beroofd, toen hij vanuit het Jansplein op weg was naar het busstation. 'Aan het eind van het Willemsplein werd ik in gebrekkig Engels aangesproken door een van de jongens, die de weg naar Arnhem Centraal vroeg. Ik wees hem de weg met mijn paraplu, maar toen ik wilde doorlopen leek het net of hij me wilde vloeren. Ik gaf hem een tik met de paraplu.'

Afleidingsmanoeuvre

Dat hij was bestolen, ontdekte Bertus pas nadat zijn sleutels op de grond vielen. 'Ik raapte de sleutelbos op en voelde in de rest van mijn zakken. De portemonnee zat er nog wel in, maar ik miste mijn telefoon.'

Toen kwam het besef: de poging om hen te vloeren was waarschijnlijk alleen een afleidingsmanoeuvre. Bertus liep achter de dieven aan. 'Maar die gasten zijn zo rap, die haal je niet meer bij.'

Gelukkig kreeg hij hulp van een taxichauffeur die iets verderop stond en volgens hem alles had gezien. 'Hij hield ze tegen. De telefoon ging heen en weer tussen wat mensen, totdat ze hem in mijn richting gooiden en ervandoor gingen.'

'Had ik maar iets harder geslagen'

De Renkumer zag geen politie in de buurt en besloot 'gewoon' de laatste bus naar huis te nemen. 'Maar ik was best van slag. Ik sliep die nacht heel onrustig. Ik dacht: had ik maar iets harder geslagen. Het bericht dat de daders zijn gepakt, gaf me wel wat extra rust.'

Contact met de politie heeft hij niet gehad. Daar komt verandering, nu hij weet dat er mogelijk naar hem wordt gezocht. 'Ik ga zo op internet kijken hoe ik de politie in Arnhem kan bereiken.'