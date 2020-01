GroenLinks wil met inwoners in gesprek over 'vuurwerkvrij' Renkum

Ook in de gemeente Renkum laait de vuurwerkdiscussie op. GroenLinks wil hier met inwoners over in gesprek. Met als doel: verdere inperking van het afsteken van consumentenvuurwerk.

Voor een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk is landelijke regelgeving nodig. 'Maar als de Tweede Kamer de bal bij de gemeenten laat liggen, dan willen we met inwoners en de gemeenteraad kijken wat voor Renkum goede afspraken zijn', zegt fractievoorzitter Eveline Vink.

'Vuurwerkvrije zones wassen neus'

Via lokale regelgeving kunnen wel vuurwerkvrije zones worden ingesteld. Dat is in Renkum al het geval. 'Maar de huidige vuurwerkvrije zones zijn een wassen neus als de communicatie en handhaving niet voldoen', stelt Vink.

Op de kaart die de gemeente beschikbaar stelde, waren volgens haar lang niet alle parken, scholen en zorginstellingen als vuurwerkvrij aangegeven.

'Niet wachten tot het misgaat'

'Dat er in Renkum geen doden zijn gevallen zoals in Arnhem, betekent niet dat het goed gaat', zegt Vink verwijzend naar het Arnhemse flatdrama in de nieuwjaarsnacht. Wel waren er in Renkum volgens haar veel signalen van 'onveilige situaties en overlast'. 'We hoeven niet te wachten tot het hier ook misgaat om actie te ondernemen', betoogt Vink.

'Er kan lokaal veel meer afgesproken worden dan nu het geval is', vervolgt ze. Volgens Vink willen veel inwoners een vuurwerkvrije gemeente of een verbod op vuurpijlen en knallen. 'We willen daarom via een enquête de mening van inwoners peilen, en daarmee het gesprek in de raad voeren over welk vuurwerkbeleid past bij Renkum.'