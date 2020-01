Bennekomse boom vertelt vluchtverhalen

In oktober 1944 zijn alle inwoners van Bennekom geëvacueerd. Ze moesten vluchten omdat Bennekom in de frontlinie kwam te liggen. Een paar maanden later is er een verdwaalde V1 bom terecht gekomen vlakbij de oude smederij De Nooij. Gelukkig raakte niemand gewond, omdat iedereen gevlucht was. Wonderwel overleefde één kastanjeboom, die stevig geworteld was, de klap. Deze kastanjeboom staat er nog steeds en heeft alles 'gezien' en in zich opgeslagen. De persoonlijke Bennekomse vluchtverhalen worden weer tot leven gebracht in de interactieve beeldende installatie Shelter van kunstenaar Ellen Bouter. Shelter is vrij te bezoeken van zonsopgang tot zonsondergang.

Tijdens de expositieperiode zullen er 2 voorstellingen te bezoeken zijn met muziek, zang en mime

Data: 10 januari (16.00 uur) en 8 februari (15.00 uur)

aanmelden voor de voorstellingen is noodzakelijk: bouter.ellen@gmail.com

Locatie: Veenderweg 36 in Bennekom (voor de Smeedplaats)

Parkeren: liever niet in de buurt, maar op de grote parkeerplaatsen bij de markt, de Achterstraat, de Plus of de AH.