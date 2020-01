NEC-trainer Gesthuizen wil meer dan plek negen

Maar trainer François Gesthuizen heeft hogere ambities. 'De negende plek zou nu play-offs betekenen. Maar zijn we dan tevreden met een negende plek? Nee, natuurlijk niet. Wij willen hoger staan op die ranglijst. We proberen de spelers beter te maken en hopelijk levert dat punten op.'

Grote mannenvoetbal

Estepona bevalt de trainer prima. 'De randvoorwaarden zijn goed, een goed veld, hartstikke goede omstandigheden om te werken. We hebben veel jonge jongens. Voor een gedeelte bewuste keuzes om ze te laten ruiken aan het eerste. En deels ook gedwongen door enkele blessures. Sommige jongens dienen zich hier goed aan. Ik heb met sommige van die jongens al in de jeugd gewerkt. Ze moeten nu die vertaalslag maken van jeugdvoetbal naar grote mannenvoetbal. Wat houdt zo'n trainingskamp in? Deze gasten moeten nog wel stapjes maken, maar mooi dat ze dit mee kunnen maken.'

Druk zetten

Tactisch is er veel gewerkt op druk zetten. 'Dat is een onderdeel van de manier waarop we willen spelen. We vinden dat we daar nog heel wat winst kunnen halen. Dat zit in het hele team, maar ook bij individuen. De ene is daar wat makkelijker en slimmer in dan de andere. We zijn al geswitcht van de punt van voren en de punt naar achteren op het middenveld, dat vereist een iets andere manier van druk zetten. Daar moet je wel op trainen, zodat je automatismen krijgt. Trainen op verdedigen is makkelijker, want daar kun je wat meer structuur in aanbrengen.'

'Het was een half jaar met ups en downs. Het was even wennen, ook het feit dat je het met z'n drieën doet. Uiteindelijk rol je daar een beetje in en krijg je daar samen ook gevoel bij. Je kunt met z'n drieën best veel beïnvloeden. Je kunt jongens veel aandacht geven en sturen. Maar het gaat er wel om dat je resultaten haalt en daar word je ook op beoordeeld. We willen proberen de stabiliteit erin te krijgen. Daar zijn we met de staf hard mee aan het werk en dat loopt wel vlekkeloos.'