Nieuw lunchprogramma op Radio Gelderland met Irene ten Voorde

Een nieuw jaar betekent ook een aantal nieuwe dingen op Radio Gelderland. Vaste luisteraars hebben het al lang gemerkt: sinds deze maandag zijn er nieuwe weermannen en -vrouwen, her en der wat nieuwe 'pingels' en zijn de vaste tijden van sommige rubrieken net even anders dan voorheen. Maar een echt grote verandering is vanaf nu tussen de middag te beluisteren. Elke werkdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur presenteert Irene ten Voorde voortaan het programma 'Lunchpauze'.

Ten Voorde (57) is opvallend vrolijk voor een maandagochtend, zo vlak voor de start van haar nieuwe programma. 'Ja natuurlijk, ik mag terug naar mijn oude liefde: de radio', vertelt ze met een grote glimlach. De presentatrice was in een ver verleden al vaker te horen op Radio Gelderland, totdat zij de overstap naar televisie maakte.

'Radio is een prachtig medium. Het is lekker snel, heeft een eigen sfeer en je kunt er veel meer je persoonlijkheid in kwijt.' En het scheelt natuurlijk een hoop make up en je kunt gewoon lekker in je oude trui naar de studio, zou je denken. 'Nee hoor, het programma is dankzij de camera's in de studio ook live op televisie te zien. Dus ik moet me toch wel opmaken en iets fatsoenlijks aantrekken', klinkt het.

Inhoudelijk maar ook gezellig

Maar wat gaat zij de luisteraars straks brengen, tijdens de lunch? 'Het wordt van alles wat. Terwijl jij eet, praten we je bij over het nieuws. Vermoedelijk komen de verslaggevers van Radio Gelderland de komende tijd wel ietsje aan. 'Die gaan namelijk elke dag op pad om met iemand in de provincie samen te gaan lunchen, live op de radio.' Maar daar blijft het niet bij.

'We hebben ook gasten die vertellen over uiteenlopende onderwerpen, zoals gezondheid, recht, dieren, consumentenzaken, eten en drinken, noem maar op.' Bij al deze onderwerpen worden ook deskundigen uitgenodigd om uitleg te geven en vragen van luisteraars te beantwoorden. En natuurlijk draait het vooral om Gelderland. 'Dat is de kracht van de regionale omroep.'

Tegelijkertijd is het ook een gezellig programma, vertelt de presentatrice. 'Ik draai natuurlijk ook veel lekkere muziek en er is wat te winnen, in het onderdeel Wat zit erop?.' Daarin wordt een broodtrommel weggegeven. 'Mensen moeten dan een foto maken van hun lunch of de plek waar ze die opeten en dan maken ze kans op een exclusieve broodtrommel van Omroep Gelderland.'

'De buik vol'

Dat klinkt allemaal wel heel gezellig. Is er dan niks te mopperen? 'Zekere wel', vertelt Ten Voorde, 'we hebben ook een rubriekje dat De buik vol heet. Daarin kunnen mensen hun hart luchten en hun ongezouten mening geven over zaken.' Ook is er elke dag een stelling waarop luisteraars kunnen reageren. Vanaf vandaag weten we hoe het allemaal gaat klinken. Irene - inmiddels al bijna 28 jaar woonachtig in Gelderland - is niet zenuwachtig.

Toch? Het is lastig een antwoord op deze vraag te krijgen, want bij de regionale radio moet je als presentator van alles zelf doen. Ten Voorde is daarom deze maandagochtend nog druk aan het bellen. Maar uiteindelijk lukt het toch haar nog even te storen. 'Zenuwachtig? Ik maak mij nooit ergens druk over', zegt ze met een stalen gezicht, om vervolgens weer gauw een volgende gast voor in haar uitzending te gaan bellen. Wie wil weten of het allemaal gelukt is, kan dus straks tussen 12.00 en 14.00 uur luisteren naar het nieuwe programma Lunchpauze.

Klik hier om te zien hoe je Radio Gelderland kunt ontvangen of klik hier om online live te luisteren.