Arnhemse basisschool herdenkt Jelle (4): 'Het is pittig'

Het schoolbestuur informeerde dit weekend alle ouders over de herdenkingen. 'Het is pittig', zegt de vader van een van de leerlingen van de school. Samen maakten ze het spandoek dat in overleg met de schoolleiding is opgehangen. In de school in de speciaal herdenkingsplekje. De klas van Jelle volgt een apart programma. Dat geldt ook voor zus Romy (8), die door de brand zwaargewond raakte maar inmiddels weer thuis is.

Deskundigen van de GGD en Slachtofferhulp zijn aanwezig om de herdenking op school te begeleiden.